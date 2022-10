DJ SENTIMENT/Privatanleger in Deutschland optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland lange recht mau war, ist der jüngsten Umfrage zu entnehmen, dass einige Bären ins Bullenlager gewechselt sind. Der Sentiment-Index der Börse Frankfurt hat damit ins Plus gedreht, um deutliche 12 Punkte auf nun plus 7. Dies ist um so auffälliger, nachdem der Index die vergangenen zehn Wochen im Minus notiert hat.

Für Sentimentanalyst Joachim Goldberg glauben die Bullen an eine Trendwende und die Bären setzten weiter auf ihr übergeordnetes negatives Szenario. Die Kursgewinne sind nach Einschätzung von Goldberg langfristig orientierten Quellen zuzuschreiben. Die hiesige Stimmung wertet er als unter dem Strich leicht bullish und somit auch nur als eine kleine Belastung.

Der Bärenanteil der Privatanleger fiel um 7 Prozentpunkte auf 34 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen vergrößerte sich um 5 Prozentpunkte auf 41 Prozent, während der Anteil der Neutralen um 2 Prozentpunkte auf nun 25 Prozent stieg.

Auch die Stimmung unter den US-Anlegern ist etwas besser. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 23,9 (Vorwoche: 20) Prozent, verglichen mit einem historischen Mittel von 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten bleibt mit 54,8 (60,8) Prozent am größten. Demnach sind 21,3 (19,2) Prozent der Befragten neutral gestimmt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2022 04:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.