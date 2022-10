Von Lawrence C. StraussBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerWo finden sich Unternehmen, die auch in diesen unbeständigen Zeiten das nötige Kleingeld haben, um ihre Dividenden aufrechtzuerhalten? Um das herauszufinden, hat Barron's eine Gruppe von Unternehmen mit langer Dividendentradition ausgewählt. Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index besteht aus 64 Unternehmen, die alle seit mindestens 25 Jahren in Folge eine hohe Dividende ausschütten.Das war ein guter Ausgangspunkt für ein Aktienscreening. ...

