Trina Solar hat vom Projektentwickler Cero Generation den Auftrag erhalten, die Photovoltaik-Module für das 100-MW-Projekt Delfini in Griechenland zu liefern. Die Photovoltaik-Anlage soll in Prosotsani Drama enstehen, im Nordosten von Griechenland. Laut Trina Solar wird sie eine der bisher größten PV-Projekte in Griechenland sein. Voraussichtlich ab Herbst 2023 soll die Photovoltaik-Anlage jährlich 142 GWh Solarstrom ins Netz speisen. Finanziert wird sie ohne Subventionen über ein privates Power-Purchase-Agreement ...

