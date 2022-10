München (ots) -Moderation: Matthias DeißDie großen Krisen, die die Menschen in Deutschland aktuell beschäftigen, werden auch die Landtagswahl in Niedersachsen mitentscheiden. Am 9. Oktober zeigt sich, wer die Wählerinnen und Wähler im zweitgrößten Flächenland überzeugen kann.Wird Stephan Weil im Amt bleiben und damit die SPD auch in der Bundesregierung stärken? Gelingt ihm sogar die Ablösung der großen Koalition mit einem rot-grünen Bündnis? Oder stellt die CDU mit Bernd Althusmann nach mehr als neun Jahren wieder einen niedersächsischen Ministerpräsidenten? Und welche Signale sendet die Landtagswahl an die Ampel-Koalition und die Stimmung im politischen Berlin?Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, diskutiert die Ergebnisse der Wahl in Niedersachsen und ihre bundespolitischen Auswirkungen mit den Generalsekretären, Bundesgeschäftsführerinnen und Bundesgeschäftsführern der in Fraktionsstärke im Bundestag vertretenen Parteien. Er begrüßt zur "Berliner Runde":Kevin Kühnert, SPDMario Czaja, CDUMartin Huber, CSUEmily Büning, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENBijan Djir-Sarai, FDPDr. Bernd Baumann, AfDTobias Bank, DIE LINKEDas Erste strahlt die "Berliner Runde" am Sonntag, 9. Oktober 2022, um 19:20 Uhr aus. Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Daniel PokrakaPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5337903