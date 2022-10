FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 13,80 auf 13,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebitda), hält die Jahresziele aber noch für erreichbar. Er hob aber seine Prognose für das Jahresergebnis je Aktie (EPS) wegen geänderter Erwartungen für die Steuerquote um 20 Prozent an. Das dennoch leicht gesenkte Kursziel begründete der Experte mit höheren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC)./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

KLOECKNER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de