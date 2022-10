Das Bundesamt für Gesundheit und die Impfkommission empfehlen den Booster in erster Linie besonders Gefährdeten und dem Gesundheitspersonal.Bern - Ab kommendem Montag steht der Bevölkerung die Covid-19-Auffrischimpfung zur Verfügung. Das Bundesamt für Gesundheit und die Impfkommission empfehlen sie in erster Linie besonders Gefährdeten und dem Gesundheitspersonal. Auch andere Personen ab 16 Jahren sollten sich impfen lassen, wenn auch in zweiter Linie und nach individueller Risikoabwägung. Für die Impfungen sind die Kantone zuständig.

