Die home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) passe Mitte August ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an - weniger Umsatz als erwartet, aber weiter mit positiver EBITDA-Marge. Und die home24 Aktie in den letzten 52 Wochen eigentlich kontinuierlich down - von knapp 15,00 EUR bis in Regionen von 2,50 EUR.Aber!Jetzt kommt ein neuer Player hinzu - eigentlich eine fast logische Kombination. Während home24 in den letzten Monaten als ehemaliger Corona-Gewinner und Growth-Wert an der Börse nach unten durchgereicht wurde, blieb man operativ eigentlich "gut auf Kurs". Stemmte eine stimmige Übernahme: Mit der Kette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...