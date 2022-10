Vaduz (ots) -Die neue Informationswebsite Integration.li ist ab sofort online verfügbar. Sie ist übersichtlich gestaltet und liefert aktuelle Informationen für alle Menschen, die neu nach Liechtenstein kommen.Um den Zugang zu den wichtigen Informationen und die erste Orientierung in Liechtenstein für Migrantinnen und Migranten zu erleichtern, hat das Ministerium für Gesellschaft und Kultur zusammen mit dem Amt für Soziale Dienste eine neue Infowebsite erstellt, die unter der Webadresse www.integration.li zu erreichen ist.Die Plattform gibt Antworten auf gängige Fragen und macht die vielseitig bestehenden Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten niederschwellig und zielgruppengerecht bekannter.Damit geht die Regierung auf Hinweise der 2020 fertiggestellten Integrationsstudie ein, die ergab, dass Informationen und Angebote der Zielgruppe nicht ausreichend bekannt sind. Informationsdefizite sollen künftig durch die laufende zielgruppenspezifische Ergänzung und Optimierung vermieden werden.Barrierefreier Zugang und Digitalisierung im FokusDie Website ist in deutscher Sprache verfügbar. Digitale Inhalte sind jedoch häufig per Mausklick in andere Sprachen übersetzbar, beispielsweise durch die Nutzung der Übersetzungsfunktion im Browser oder anderer Tools. Die technischen Inhalte der Website sind zudem barrierefrei.Pressekontakt:Ministerium für GesellschaftMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100896123