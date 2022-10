Der frühere Global CTO von TIBCO Software verstärkt das Executive Leadership Team von Board

Board, Anbieter der Intelligent Planning Platform, die Unternehmen unterstützt, smarter zu planen, fundierte Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen, hat Nelson Petracek zum Chief Technology Officer berufen.

"Nelson Petracek ist eine herausragende Führungspersönlichkeit im Technologiebereich. Er kann auf eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte in der SaaS-Branche zurückblicken, in der er erstklassige Technologieteams aufgebaut und die Entwicklung leistungsstarker intelligenter Planungs- und Analyselösungen für wachstumsstarke Unternehmen geleitet hat", sagt Marco Limena, CEO von Board. "Ich freue mich, Nelson Petracek als Chief Technology Officer willkommen zu heißen, da wir die Leistungsfähigkeit unserer intelligenten Planungslösung für unsere Kunden weltweit weiter ausbauen werden."

Nelson Petracek kommt von TIBCO Software, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen zur Verarbeitung von Unternehmensdaten, der seine Kunden in die Lage versetzt, ihre Daten zu verknüpfen, zu vereinheitlichen und Geschäftsergebnisse zuverlässig vorherzusagen sowie komplexe datengesteuerte Herausforderungen zu bewältigen.

Bei TIBCO bekleidete Nelson Petracek die Position des Global Chief Technology Officer. Er prägte die Entwicklung von Technologieplattformen und Produkten, die das Potenzial von Echtzeitdaten für schnellere und intelligentere Entscheidungen erschließen. Nelson Petracek gründete auch die TIBCO LABS-Organisation und baute sie als globales Team auf, das sich auf technologische Innovation, Produktexpertise und Lösungsbeschleunigung konzentriert. Er war sehr eng an der Verlagerung der Unternehmensprodukte von TIBCO Software in die Cloud beteiligt.

Als Technologie-Evangelist, Autor und Redner mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Nelson eine bewährte Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Lösungen für das Zeitalter der digitalen Transformation. Diese stützt sich auf seine umfassenden Kenntnisse von Analytics-Anwendungen, APIs, Blockchain, Cloud und ereignisgesteuerten Architekturen.

Vor seiner Tätigkeit bei TIBCO war Nelson als Senior Director in der Enterprise Technologies Group der Informatica Corporation tätig und hatte Consulting-Funktionen bei einer Reihe von Unternehmen inne.

"Dies ist ein fantastischer Zeitpunkt, um zu Board zu kommen", sagt Nelson Petracek, Chief Technology Officer bei Board. "In der heutigen, sich schnell verändernden Welt, in der Unternehmen ihre Strategien zur digitalen Transformation umsetzen, ist die Fähigkeit entscheidend, intelligent zu planen und fundierte Erkenntnisse zu gewinnen. Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um differenzierte intelligente Planungslösungen zu liefern, und gemeinsam an der Umsetzung unserer spannenden Pläne für Innovation, Skalierung und Wachstum zu arbeiten."

Über Board

Die Intelligent Planning Platform von Board liefert eine Lösung, die es über 2.000 Kunden weltweit ermöglicht, intelligenter zu planen. Dadurch können sie fundiertere Erkenntnisse gewinnen und bessere Ergebnisse erzielen. Damit unterstützt Board Unternehmen dabei, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen. Daten aus Strategie, Finanzwesen und Operations werden dank einer integrierten und intelligenten Planung zusammengeführt, sodass das Management volle Transparenz über die Unternehmens-Performance erlangt. Dank der Zusammenarbeit mit Board haben weltweit agierende Konzerne wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG und HSBC ihre Planungsprozesse digital transformiert.

Board International wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie BARC, Gartner und IDC anerkannt.

www.board.com

