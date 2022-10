Shell und Rewe haben eine Ladeinfrastruktur-Kooperation in Österreich vereinbart. In deren Rahmen sollen in den kommenden Jahren an mindestens 100 Billa-, Billa-Plus-, Penny- und BIPA-Standorten jeweils bis zu sechs High Power Charger errichtet werden. Laut der gemeinsamen Mitteilung der Shell Austria GmbH und der Rewe Group soll es sich um Ladestationen mit bis zu 150 kW Ladeleistung handeln. Ein ...

