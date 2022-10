Berlin - Michael Kellner (Grüne) wird von der Bundesregierung zum Ansprechpartner für die sogenannte "Kultur- und Kreativwirtschaft" ernannt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mit, wo der frühere Grünen-Geschäftsführer aktuell Parlamentarischer Staatssekretär ist.



Andreas Görgen, Amtschef bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, soll stellvertretender Ansprechpartner für die Branche werden. "Die Kultur- und Kreativwirtschaft liegt mir persönlich sehr am Herzen", sagte Kellner. "Ich sehe es als meine Aufgabe, für die Belange der Branche ein offenes Ohr zu haben - gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten." Zudem sei es ihm wichtig, die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft und ihre Impulsgeberfunktion für anderen Wirtschaftszweige "sichtbarer zu machen".



Die Bestellung eines solchen Postens war im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Er soll die Bundesregierung in Belangen der Kultur- und Kreativwirtschaft repräsentieren und "Kontaktstelle" für die Anliegen der Branche und ihrer Verbände werden, wie es weiter hieß.

