Mainz (ots) -Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind viele Millionen Menschen aus dem Land geflohen, ein Teil von ihnen hat in Deutschland eine vorübergehende Bleibe gefunden. Sie haben geliebte Menschen verloren oder bangen um Angehörige und Freunde, die in der Ukraine geblieben sind. Diese Erfahrungen tragen sie mit sich bei dem Versuch, in einem neuen Land anzukommen. Die neoriginal-Anthologieserie "HIMMEL & ERDE" macht diese Gefühle in fünf fiktionalen Geschichten für das Publikum erfahrbar. Sie zeigt aber auch den Mut zur Zuversicht und die Momente der Menschlichkeit in dieser besonderen Situation. Ab Donnerstag, 6. Oktober 2022, 10.00 Uhr, sind alle fünf Folgen mit deutschen, ukrainischen und englischen Untertiteln in der ZDFmediathek abrufbar. In ZDFneo laufen alle Folgen am Dienstag, 25. Oktober 2022, ab 20.15 Uhr im Binge.ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "'HIMMEL & ERDE' ist die erste und bisher einzige fiktionale Produktion vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges, erzählt von ukrainischen Filmschaffenden in Deutschland. Damit bereichert dieses neoriginal nicht nur das Programm der ZDF-Senderfamilie, sondern fügt auch der breiten medialen Betrachtung des Krieges etwas gänzlich Neues hinzu: Fiktion erleichtert den Perspektivwechsel und schafft Empathie. Damit bringt uns die Serie auf anderer Ebene in Verbindung mit diesem Thema, das uns alle bewegt."Die beteiligten Gewerke - von Buch und Regie über Cast, Kamera, Licht und Ton, Ausstattung, Maske und Kostüm bis zu Produktion, Schnitt und Musik - wurden zum Teil oder ausschließlich besetzt mit ukrainischen Filmschaffenden, die nach Deutschland geflohen sind oder bereits länger hier leben.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/himmelunderdeFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen alle fünf Folgen im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Pressemappe inklusive Video-Statements der Macherinnen und Macher: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/himmel-erde-nebo-ta-zemlja-pressemappe"HIMMEL & ERDE" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/serien/himmel-und-erdeProgrammtipp: Ab Freitag, 7. Oktober 2022, sechsteilige Audio-Doku "Ukraine - Der Riss" mit Mirko Drotschmann (MrWissen2go) in der ZDFmediathek und überall, wo es Podcasts gibt: https://zdf.de/dokumentation/terra-x/alle-folgen-terra-x-geschichte-der-podcast-100.htmlPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5338058