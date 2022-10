Warren Buffett ist erfolgreich, das können wir auf so manche Eigenschaft zurückführen. Wenn ich jedoch intensiver darüber nachdenke, was das Merkmal seines Erfolgs ist, so würde ich es auf eines zurückführen: Konstanz. Lass uns einmal schauen, in welcher Hinsicht er in seinem Ansatz auf weniger Schwankungsbreite setzt. Zwar mag sich seine Meinung auch mal ändern, sein Ansatz hingegen eher nicht. Warren Buffett: Konstanz! Die Konstanz von Warren Buffett ist beeindruckend. Auch, dass der Starinvestor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...