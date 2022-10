Der Fachverband Biogas hat heute in einer Pressekonferenz die Zubau-Zahlen für 2021 und seine Prognose für 2022 vorgestellt. Der Ausbau läuft schleppend. Laut dem Fachverband Biogas ist die Zahl der Biogasanlagen in Deutschland im Jahr 2021 um 138 auf 9.770 gestiegen. Dem Zubau von 152 neuen Biogas-Anlagen stehen 14 Stilllegungen im Jahr 2021 gegenüber - das sind weniger Stilllegungen, als der Verband befürchtet hatte. Die installierte Leistung erhöhte sich in der Bilanz um 194 MW auf 5.860 MW.Zubau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...