DJ MARKT USA/Verluste erwartet - Ruhiges Geschäft vor Jobbericht

Etwas leichter wird die Wall Street am Donnerstag zum Start nach einer volatilen Sitzung am Mittwoch erwartet. Die Perspektive auf die Geldpolitik hat sich seit dem Vortag bereits wieder geändert. Zu Quartalsbeginn hatte noch die Aussicht auf eine weniger restriktive geldpolitische Haltung der US-Notenbank im Gefolge einiger schwacher Daten und der jüngsten Marktturbulenzen für eine kräftige Erholung der Aktienkurse gesorgt.

"Aber in den letzten 24 Stunden haben solide US-Daten eine Gegenbewegung zu diesem Narrativ ausgelöst, da sie der Fed mehr Spielraum für weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten geben sollten", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank.

So haben denn auch Vertreter der Fed, wie Raphael Bostic, die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen bekräftigt. Ein entscheidender Faktor, der die Überlegungen der Fed beeinflusst, ist die Stärke des Arbeitsmarktes. Folglich wird der am Freitag bevorstehende Bericht über die Beschäftigtenzahlen besonders aufmerksam verfolgt werden.

"Es deutet nichts darauf hin, dass der Markt vor dem großen Risikoereignis am Freitag aus der Handelsspanne ausbrechen wird", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. "Ein Wermutstropfen könnten jedoch höhere Ölpreise sein." Diese könnten die Inflation weiter anheizen und die Fed zum Handeln zwingen. Am Vortag hatte die Opec+ eine niedrigere Förderung angekündigt und damit dem Ölmarkt Auftrieb verliehen.

Mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent reagiert die Aktie von Costco Wholesale vorbörslich auf die Mitteilung des Großhandelsunternehmens, dass der Umsatz im September 10,1 Prozent über Vorjahr lag.

Under Armour gingen nachbörslich 0,9 Prozent höher um. Bei dem Sportartikelhersteller wird David Baxter zukünftig das Amerika-Geschäft führen, weil Stephanie Pugliese das Amt aufgibt. Baxter ist seit 2020 bei Under Armour.

Integer Projects (-2,3%) litten unter einer Gewinnwarnung. Jeweils nach Vorlage von Quartalszahlen liegen Resources Connection auf Nasdaq.com 0,3 Prozent und Richardson Electronics 8,5 Prozent höher.

October 06, 2022 06:08 ET (10:08 GMT)

