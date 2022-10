DJ Deutscher Auto-Absatz stabilisiert sich im September weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Automarkt stabilisiert sich nach den teils kräftigen Rücksetzern zum Jahresstart zunehmend. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, kletterten die Pkw-Neuzulassungen im September um 14,1 Prozent auf 224.816 Fahrzeuge. Für den bisherigen Jahresverlauf ergibt sich damit noch ein Rückgang zum Vorjahr von 7,4 Prozent.

"Für zwei Drittel der deutschen Marken wies die Neuzulassungsstatistik im September Zuwächse aus, die bei Audi mit +71,8 Prozent am deutlichsten ausfielen", heißt es vom KBA in Flensburg. Zweistellig zeigte sich das Plus auch bei Mercedes (+46,1 Prozent), VW (+30,2 Prozent), Ford (+21,7 Prozent), Mini (+19,0 Prozent) und Porsche (+15,3 Prozent). Bei Opel ging es dagegen spürbar um 15,5 Prozent abwärts.

Im August waren die Neuzulassungen in Deutschland bereits leicht um 3 Prozent gestiegen. Der Zuwachs war allerdings, wie nun wohl auch im September, vor allem auch die Folge eines extrem schwachen Vorjahresmonats.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2022 06:24 ET (10:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.