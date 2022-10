Nachdem die Aktienkurse in den letzten Wochen wieder deutlich nachgegeben haben und der Deutsche Aktienindex Dax sogar ein neues Jahrestief bei 11.863 Punkten aufgestellt hat, fragen sich viele Anleger, wann es endlich wieder aufwärtsgehen könnte am Aktienmarkt. Viele Investoren blicken in ihren Depots auf rote Zahlen - das ist entmutigend und macht definitiv keine Lust auf Investments in Aktien. Wer Anfang des Jahres die Dax-Aktien kaufte, hat nun trotz Rekorddividenden im laufenden Börsenjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...