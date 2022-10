Bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) besitzt der derzeitige CEO, Warren Buffett, jede Menge Skin in the Game. Das Orakel von Omaha ist schließlich der größte Einzelinvestor der Beteiligungsgesellschaft. Sein Milliardenvermögen, das immer wieder an die Schwelle eines Centi-Milliardärs kratzt, ist entsprechend von der Performance abhängig. Klar ist inzwischen jedoch auch, dass Greg Abel bei Berkshire Hathaway auf Warren Buffett folgt. Die meisten Investoren dürften trotzdem hoffen, dass das eher später ...

Den vollständigen Artikel lesen ...