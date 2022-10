Nach einer kurzen Verschnaufpause haben die europäischen Börsen am Donnerstag an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Der Leitindex notierte gegen Mittag 0,3 Prozent höher bei 12.551 Punkten, nachdem er am Vortag 1,2 Prozent verloren hatte. Der EuroStoxx 50 lag 0,2 Prozent im Plus. Die Aktienmärkte würden weiter getrieben von der Hoffnung, dass die Notenbanken weltweit "auf einen langsameren Straffungskurs einschwenken würden", kommentierte Jochen ...

