Nach dem erneuten Rückschlag zur Wochenmitte haben sich Autowerte am Donnerstag wieder stabilisiert. Der Stoxx Europe 600 Autos & Parts gehörte mit plus 0,9 Prozent zu den überdurchschnittlichen Gewinnern. Er hatte sich nach seinem Tief seit November 2020 am Montag um bis zu 7 Prozent erholt, bevor es tags zuvor im schwachen Gesamtmarkt wieder abwärts gegangen war. Was die Autowerte angeht sticht besonders die Porsche AG ins Auge - die Aktie zieht auf und davon…Besonders gefragt sind bei den Anlegern ...

