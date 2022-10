Energiekrise, Rezession und weitere Horrorszenarien machen seit einigen Wochen die Runde. Besonders hart sollte es die energiehungrige Chemie-Industrie treffen. Platzhirsch BASF macht jetzt einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft und bekommt dabei grünes Licht von der EU. Dabei hat dieses wegweisende Projekt das Potenzial auch den Aktienkurs wieder mächtig zu befeuern!

So plant BASF in Kürze grünen Wasserstoff in der Produktion einzusetzen und damit den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Die EU-Kommission hat nun entschieden, dieses Vorhaben als "Important Project of Common European Interest" zu werten. Damit fallen die üblichen Obergrenzen bei staatlichen Förderungen weg. Bund und Länder wollen das Projekt mit mehreren hundert Millionen Euro unterstützen!

An der Börse könnte das der Gamechanger ...

