HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Sixt-Stammaktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Finanzvorstand Kai Andrejewski habe sich in der "Börsen-Zeitung" trotz des sich eintrübenden Konjunkturumfelds ermutigend zum derzeitigen Geschäftsverlauf bei dem Autovermieter geäußert, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des gesunkenen Anteils von Firmenkunden und des US-Geschäfts sollte Sixt widerstandsfähiger als in der Vergangenheit sein./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

