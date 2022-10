KOPENHAGEN, Dänemark, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von KI-gesteuerten Immuntherapien spezialisiert hat, gibt bekannt, dass sein neuer Chief Executive Officer (CEO) Per Norlén seit dem 3. Oktober für das Unternehmen tätig ist.

Dr. Norlén ist ein Facharzt und außerordentlicher Professor mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Biotech-Branche, davon die letzten zehn Jahre in leitenden Positionen. Er bringt langjährige Erfahrung aus seiner Tätigkeit als CEO von börsennotierten Arzneimittelentwicklungsunternehmen mit. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Geschäftsentwicklung, einschließlich wichtiger Auslizenzierungsverträge mit Biotech- und Pharmaunternehmen.

"Evaxion hat sich von einem unauffälligen Start-up-Unternehmen zu einem Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase entwickelt, das bei der Entwicklung maßgeschneiderter Krebsimmuntherapien, die individuell auf jeden Patienten zugeschnitten sind, führend ist. Ich bin davon überzeugt, dass Evaxion etwas sehr Wichtiges vorhat, das das Potenzial hat, für Patienten mit metastasierendem Krebs ein entscheidender Faktor zu werden. In meiner bisherigen Laufbahn habe ich immer davon geträumt, das perfekte Medikament herzustellen, und ich fühle mich enorm privilegiert, jetzt Teil eines Teams zu sein, das meiner Meinung nach genau das tut. Dies ist mit einer neu begonnenen Phase-2b-Studie bei Melanomen, die hoffentlich die vielversprechenden Signale der Phase 1 bestätigen wird, in greifbare Nähe gerückt", sagt Per Norlén, CEO von Evaxion.

Die Vorstandsvorsitzende Marianne Soegaard sagt, dass die Neueinstellung die nächste Stufe des Biotech-Unternehmens signalisiert:

"Mit Per am Steuer erwarten wir, dass wir unsere vielversprechenden klinischen und präklinischen Ergebnisse auf die nächste Stufe heben können. Evaxion ist ein äußerst innovatives und talentiertes Unternehmen, das unermüdlich daran arbeitet, das Leben von Patienten zu retten. Mit Per Norlén kommt eine erfahrene Führungspersönlichkeit in das Unternehmen, die das notwendige Fachwissen und die Kompetenzen mitbringt, um Evaxion von einer innovativen Anfangsphase auf die nächste Stufe zu bringen. Ich freue mich darauf, Per an Bord zu haben, um das enorme Potenzial unserer klinischen Studien auszuschöpfen und personalisierte Therapien für Krebspatienten und Patienten, die an anderen lebensgefährlichen Erkrankungen leiden, zu entwickeln."



Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Mit unserer proprietären und skalierbaren KI-Technologie entschlüsseln wir das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien für Patienten zu entdecken und zu entwickeln, die an Krebs oder bakteriellen und viralen Infektionen leiden. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline an neuartigen Produktkandidaten, darunter drei personalisierten Krebsimmuntherapien. Unser Firmensitz befindet sich in Hørsholm, Dänemark, und wir beschäftigen derzeit 70 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen über Dr. Per Norlén wenden Sie sich bitte an:

VP, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Katrine Hertz Mortensen

Telefon: +45 30 10 02 03

E-Mail: khm@evaxion-biotech.com

