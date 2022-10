Berlin / Hamburg (ots) -Angesichts der Spirale aus Personalmangel, enormen Belastungen, hohen Fehlzeiten und Abwanderung aus dem Beruf hat sich der Gesundheitsdienstleister LifeBonus der Mission verschrieben, die gesundheitlichen Rahmenbedingungen in der Pflegebranche nachhaltig zu verbessern. Das Konzept: Zum einen beruflich Pflegende mit einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung aus digitalen und analogen Coachings für Körper und Geist stärken. Zum anderen gibt das Unternehmen auch Pflegenden Angehörigen eine modernste, digitale Gesundheitsförderung an die Hand, die sie im Alltag effektiv unterstützt. Dabei wurden Prinzipien aus dem Sport- und Mentaltraining von LeistungssportlerInnen angewandt und auf die Pflege übertragen.Dahinter steht ein interdisziplinäres und prominentes Team: Pflege-Know-how auf höchster Ebene bringt Dr. h.c. Andreas Westerfellhaus, ehemaliger Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, mit ein. Er verantwortet als Leiter Pflege und Gesundheitspolitik vor allem "LifeBonus Pflege", die neue App für Pflegende Angehörige. Gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern, dem Gesundheitsexperten Uwe Sasse, sowie dem ehemaligen Apple-Manager Tom Sadowski, bringen sie ihre Expertise in das große Ziel ein, beruflich Pflegende und Pflegende Angehörige körperlich und psychisch fit und gesund zu halten. Bei der Konzeption von Trainings- und Schulungsprogrammen werden sie von LeistungssportlerInnen um den Ex-Bundesligaspieler und DFB Trainer Holger "Stani" Stanislawski unterstützt.Hybride Programme für beruflich Pflegende & digitale Begleitung für Pflegende AngehörigeBasis der Coachingprogramme sind zwei weltweit einzigartige Gesundheits-Apps: Die App "LifeBonus Pflege Pro" ist auf die Bedürfnisse von beruflich Pflegenden in der Alten- und Krankenpflege zugeschnitten und wird bereits in Einrichtungen für stationäre Langzeitpflege erfolgreich eingesetzt. Beruflich Pflegende profitieren über die App "LifeBonus Pflege Pro" hinaus vom sogenannten HealthCoach Programm. Dabei geht es um die Ausbildung von innerbetrieblichen Gesundheitsmentoren, die ihre KollegInnen in Praxiscoachings innerhalb ihrer regulären Arbeitszeit begleiten.Mit LifeBonus Pflege, der App für Pflegende Angehörige, bietet LifeBonus die erste Gesundheitslösung für "Deutschlands größten Pflegedienst". Denn in Deutschland pflegen 4,8 Millionen Menschen ihre Angehörigen zu Hause. Selbsterklärend, verständlich und zeitsparend finden Pflegende Angehörige in der App einen nutzerfreundlichen Begleiter für ihren Alltag - alles optimiert für unterschiedliche Endgeräte. Spezifisch auf die Bedürfnisse von nicht professionell Pflegenden ausgerichtet, gibt es Tutorials zu Themen wie Körperpflege, Wohnsituation, belastungsarmen Bewegungen und Informationen zu Leistungen, auf die sie Anspruch haben. Im Bereich "Für mich" geht es ganz um das Wohlbefinden der Pflegenden Angehörigen.Andreas Westerfellhaus sagt: "Für Pflegende Angehörige gab es bisher kaum Angebote, und das wollte ich mir nicht weiter mitanschauen. Immerhin werden vier von fünf Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt. Doch von unserem System werden sie bisher komplett alleingelassen. Mit LifeBonus Pflege können wir eine echte Lücke schließen."Einzigartig macht das Konzept auch die Integration von ehemaligen und aktuellen Profi-SportlerInnen, die innerhalb der App regelmäßig auftauchen und zum Mitmachen animieren. Einer dieser Sportler ist Holger "Stani" Stanislawski. Der ehemalige Bundesligaspieler und -trainer unterstützt bei LifeBonus zusätzlich die Academy zur Ausbildung von innerbetrieblichen HealthCoaches. Mit diesem durchdachten Konzept hat es LifeBonus geschafft, Gesundheitsförderung zu einer effektiven, nachhaltigen, ganzheitlichen, nutzerfreundlichen und kosteneffizienten Begleitung von beruflich Pflegenden und Pflegenden Angehörigen zu machen.Weitere Informationen: www.lifebonus.healthPressekontakt:Ulrike VoßMobil: +49 (0) 172 590 55 50E-Mail: presse@lifebonus.healthOriginal-Content von: LifeBonus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165723/5338213