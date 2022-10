XXXLutz hat dem Online-Möbelhändler Home24 ein Übernahmeangebot gemacht, das bei 7,50 Euro je Aktie liegt. Im Gegensatz zur Home24-Führungsriege sind manche Alt-Aktionäre nicht so begeistert vom Angebot.

WerkstatteckeOtto: Wir haben während Corona einen extremen Hype gehabt. Aber aktuell haben wir genau das Gegenteil dessen. Wenn man schon Home24 schlucken möchte, was ich durchaus nachvollziehen kann, sollte wenigstens genau die Mitte dessen gezahlt werden, was der Kurs über die vergangenen zwei Jahre abbildete. Dann sind wir wohl eher an der Normalität als das, mit was man uns hier abspeisen mag.

katjuscha-research: Die Bewertungen der vergangenen zwei Jahre kannst du nicht mehr anwenden. Dafür ist die Lage zu unsicher. Aber klar dürften sich manche E-Commerce-Anbieter, die derzeit so niedrig bewertet werden, in ein paar Jahren sehr gute Margen erzielen und viel höher bewertet werden. Nur kann niemand wissen, welche Unternehmen das sein und wann diese Margen erzielt werden. Diese Unsicherheiten führen zu den niedrigen Übernahmepreisen. Das war zu befürchten. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der Übernahmepreis lächerlich wäre. Ich hätte trotzdem mit etwa zehn Euro pro Aktie gerechnet. Aber es ist halt kein Wunschkonzert. Man kann auf eine spätere Verbesserung des Angebots spekulieren, aber sicher wäre ich mir da nicht, da man leider bei E-Commerce-Unternehmen nicht mit der Substanz argumentieren kann.

RetailBoy2000: So etwas konnte man nach den unglaublich hohen Positionen von Goldman, JPMorgan & Co. schon fast vermuten. Dass es aber tatsächlich zu solch einem lächerlichen Preis über die Bühne gehen soll, ist schon echt eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht der bisherigen Aktionäre.

hirnschmalzz: Der Vorgang ist doch normal. Ein Käufer will immer den niedrigsten Preis zahlen und schöpft die Mittel aus. Für die Alt-Aktionäre ist das schlecht. Für einen, der Durchschnitt unter vier Euro je Aktie gezahlt hat wie ich, ist das vollkommen in Ordnung. Ich werde aber weiter halten und spekuliere auf höhere Kurse. Denke die Leerverkäufer werden sich eindecken müssen und XXXLutz strebt eine Komplettübernahme an. Da ist noch einiges zu holen.

FredStyler: Bitte bedenke das Home24 allein für die Butlers-Übernahme 80 Millionen Euro gezahlt hat. In der Zwischenzeit hat man den Online-Marktplatz für Dritt-Anbieter freigegeben und sich die Lager vollgemacht. Für mich als Alt-Aktionär mit über 4.000 Aktien ist der Kurs von 7,50 Euro ein schlechter Witz. An der Börse wird die Zukunft gehandelt, die aktuell leider durch Krieg, Energiekrise, steigenden Zinsen und einer Inflation - einer drohenden Rezession - überdeckt wird. Ich sehe den Wert der Aktie auf die nächsten fünf Jahre bei deutlich über 7,50 Euro. Klar, wer hier in den vergangenen Monaten investiert hat, hat einen Mega-Deal gemacht. Aber unterm Strich stimmen die Relationen hier absolut nicht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

