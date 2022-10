Gold initiierte in den letzten Handelstagen eine bemerkenswerte Zwischenrally.Gold initiierte in den letzten Handelstagen eine bemerkenswerte Zwischenrally. Aus charttechnischer Sicht kam diese genau im richtigen Moment, drohte doch der Bruch der 1.600 US-Dollar und damit die Aktivierung weiterer Bewegungsziele auf der Unterseite. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Gold hieß es am 29.09. ...

