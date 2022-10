Kevin Benmoussa, ein Veteran der Lebensmittel- und Getränkebranche, wurde zum Executive Vice President und Chief Financial Officer ernannt; Unternehmen meldet Eröffnung einer neuen Niederlassung in New York City

Aleph Farms, das erste Unternehmen für In-vitro-Fleisch, das Steaks unmittelbar aus nicht genetisch modifizierten Tierzellkulturen herstellt, gab heute bekannt, dass Kevin Benmoussa als Executive VP und Chief Financial Officer eingestellt worden ist. Er gehört künftig dem Geschäftsleitungsteam an, das ansonsten aus Didier Toubia (Mitbegründer und CEO), Dr. Neta Lavon (CTO und VP R&D), Prof. Shulamit Levenberg (Mitbegründerin und Chief Scientific Adviser) und Yifat Gavriel (Chief Regulatory Affairs, QA and Product Safety) besteht. Benmoussa wird seine Tätigkeit im ersten Hauptsitz von Aleph Farms in den USA in dem historischen Meatpacking District von New York City ausüben und für die weltweiten Wachstumspläne des Unternehmens zuständig sein, seine betriebliche Expansion in den USA leiten und die Finanz-, Verwaltungs- und Rechtsabteilungen weltweit beaufsichtigen.

"Kevin Benmoussa ist ein Veteran der Lebensmittel- und Getränkebranche und bringt Erfahrung von unschätzbarem Wert bei der Bestimmung und Umsetzung erfolgreicher Strategien für Wachstum und Rentabilität mit", erklärte Didier Toubia, CEO und Mitbegründer von Aleph Farms. "Kevin kommt zu einem spannenden Zeitpunkt zu Aleph Farms, denn wir wollen eine neue Kategorie tierischer Produkte einführen, indem wir die behördlichen Zulassungen erhalten, unsere Produktion hochfahren und die Verbraucherakzeptanz vorantreiben."

Kevin Benmoussa war früher Chief Financial Officer bei The Vita Coco Company, wo er für die Ausweitung der weltweiten Finanzfunktionen des Unternehmens verantwortlich war, bevor er 2021 den Börsengang dieses Unternehmens leitete. Davor bekleidete er zahlreiche Führungsstellungen bei Nestlé Waters North America, Inc. und PepsiCo Inc., wo er Wachstum und Rentabilität durch Fusionen und Übernahmen, strategische Allianzen und Geschäftsentwicklung steigerte.

"Aleph Farms befindet sich an einem Wendepunkt und verfügt über ein vielversprechendes Potenzial, die Art und Weise, wie wir an die Herstellung tierischer Produkte herangehen, bedeutend zu optimieren, indem wir die Nachhaltigkeit, Nahrungsmittelsicherheit und Tierhaltungsbedingungen in unseren Lebensmittelsystemen verbessern", so Benmoussa. "Ich bin extrem gespannt darauf, mit Didier Toubia und seinem Team zusammenzuarbeiten, um diese Transformation von unserer neuen Niederlassung in den USA aus voranzutreiben."

Aleph Farms arbeitet eng mit Aufsichtsbehörden in der ganzen Welt zusammen und bereitet den Marktauftritt seines ersten Produkts vor, einem dünn geschnittenen In-Vitro-Rindersteak. Außerdem plant das Unternehmen die Herstellung verschiedener Steakarten sowie von In-vitro-Kollagen durch zusätzliche unternehmenseigene Fähigkeiten. In allen Fällen werden die Produkte von Aleph Farms aus Zellkulturen hergestellt, die aus lebenden Kühen stammen und weder immortalisiert noch genetisch modifiziert wurden. Auf diese Weise werden Schlachtungen vermieden und die Herstellung ist Teil einer integrativen Lösung für einen nachhaltigen und gesicherten Fleischsektor.

Über Aleph Farms

Aleph Farms stellt In-vitro-Rindersteaks aus von lebenden Kühen gewonnenen Zellkulturen her, die weder immortalisiert noch genetisch modifiziert wurden, vermeidet auf diese Weise Schlachtungen und erzielt eine verminderte Umweltbelastung. Das Unternehmen wurde 2017 von Didier Toubia vom The Kitchen Hub by Strauss Group und der Professorin Shulamit Levenberg vom Technion Israel Institute of Technology gemeinsam gegründet. Seine Vision besteht darin, für alle Menschen jederzeit und überall eine nicht an Bedingungen gebundene Ernährung zu gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Aleph Farms auf Instagram, Twitter, Facebook oder LinkedIn oder besuchen Sie www.aleph-farms.com. Die Pressemappe von Aleph Farms finden Sie hier.

