Opening Bell: Nachdem der DowJones an den ersten beiden Tagen dieser Woche bereits rund 5,5 Prozent zulegte, sah gestern alles nach einer stärkeren Gegenreaktion aus. Zum Handelsende betrug das Minus dann aber nur noch 0,1 Prozent. Welche Richtung Dow und Co. heute zum Start einschlagen, erfahrt Ihr hier von Martin Weiß... Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1