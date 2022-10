Martin Stürner (PEH): Umschichten auf krisenfeste Unternehmen

27.09.2022 - Es herrscht weiterhin eine extrem hohe Nervosität und Volatilität an den Märkten. Viele Anleger fragen sich in diesem schwierigen Umfeld, wie sie auf die aktuell drohende Rezession reagieren und in welche krisensicheren Unternehmen sie jetzt investieren oder umschichten sollen.

Einen Lichtblick in der Dauerkrise könnte die anstehende Berichtssaison in den USA bringen. Welche Überraschungen blühen uns hier und welche Branchen werden am besten durch Zeiten mit hoher Inflation und stark steigenden Zinsen kommen?

Diese Fragen zu den aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten und zu den Rezessionsgefahren beantwortet Martin Stürner, Vorstand der PEH Wertpapier AG, der für das letzte Quartal des Jahres 2022 optimistisch gestimmt ist ...

Lesen Sie mehr im vollständigen Artikel "Umschichten auf krisenfeste Unternehmen: Welche Branchen kommen am besten durch die Krise?" .

Quelle: CAPinside, Rainer Wagenhäuser, 23.09.2022