Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) -277 Bitcoin geschürft, was die Reserven auf 8.388 erhöhtHut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining von digitalen Vermögenswerten und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen in Nordamerika, hat seine Bitcoin-Bestände im Zeitraum bis zum 30. September um 277 erhöht, womit sich der Gesamtbestand an selbst geschürften Bitcoin auf 8.388 Bitcoin erhöht.Highlights der Produktion für September 2022:- 277 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von etwa 9,2 Bitcoin pro Tag entspricht.- Im Einklang mit unserer langjährigen HODL-Strategie wurden 100 % der selbst geschürften Bitcoin im September in die Verwahrung gegeben.- Der Gesamtsaldo der Bitcoin-Rücklage zum 30. September beträgt 8.388- Konsolidierung der effizientesten Miner an unserem Standort Medicine Hat, wodurch die Hashrate um 11 % gesteigert werden konnte.- Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität lag am Monatsende bei 3,07 EH/s. Darin sind bestimmte alte Miner nicht enthalten, die unserer Einschätzung nach bis Ende des Jahres vollständig ersetzt werden.- Hut 8 produzierte im September 90,2 BTC/EHWeitere Updates:- Nachdem die Umstellung von Ethereum auf Proof of Stake abgeschlossen ist, suchen wir aktiv nach Möglichkeiten, zusätzliche Grafikprozessoren in unsere Rechenzentren zu verlegen und gleichzeitig den Einsatz von ASIC in unseren drei Bitcoin-Mining-Standorten zu optimieren, um unsere Hashrate zu erhöhen.- Ungewöhnlich warmes Wetter und Probleme in der globalen Energieversorgungskette führten dazu, dass die Strompreise im September schwankten und unser Betriebsteam den Betrieb entsprechend drosselte.- Die Produktion in unserer North Bay Mine wurde Mitte des Monats unterbrochen, und im gleichen Zeitraum wurden neue Belüftungskomponenten installiert.- Am 20. September fand unser erster Analyst Day in unserem neu renovierten Flaggschiff-Rechenzentrum in Kelowna, B.C., statt, wo wir den Standort besichtigten und unsere Strategie für das Schürfen digitaler Assets und den HPC-Betrieb diskutierten."Wir bauen unsere Bitcoin-Bilanz weiter aus. Das ist der größte unbelastete, selbst geschürfte Stack aller börsennotierten Mining-Unternehmen", sagte Jaime Leverton, CEO. "Wir gehen mit viel Schwung in das vierte Quartal und konzentrieren uns darauf, unser Bitcoin Mining zu optimieren und gleichzeitig unser Geschäft mit Hochleistungsrechnern auszubauen. Dazu gehört auch, dass wir unsere Grafikprozessoren nutzen, um unseren Kunden KI-, Machine Learning- oder VFX-Rendering-Dienste anzubieten und in der Leerlaufzeit den nächsten profitablen digitalen Proof-of-Work Vermögenswert zu schürfen."Über Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die sich auf Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und die Überbrückung zwischen der sich entwickelnden und der traditionellen Welt des High Performance Computing spezialisiert haben. Mit zwei Digital Asset Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte Bitcoin als irgendein anderer Krypto-Miner oder irgendein börsennotiertes Unternehmen weltweit. Mit 3.350 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl dem traditionellen Hochleistungs-Computing (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten InformationenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der jeweiligen kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Begriffe wie "kann", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "erlaubt", "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "prognostiziert", "dürfte", "könnte", "potenziell", "sieht vor", "ist darauf ausgelegt", "wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und beinhalten unter anderem Aussagen über: die Dynamik des Bitcoin- und Ethereum-Netzwerks; die Fähigkeit des Unternehmens, seine langjährige HODL-Strategie voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Bitcoin zu produzieren und die bestehenden Produktivitätsraten an allen Standorten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Miner einzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Schürfen digitaler Aktiva effizient fortzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Grafikprozessoren zu nutzen, um Kunden KI-, Machine Learning- oder VFX-Rendering-Dienste anzubieten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Grafikprozessoren zu nutzen, um andere Proof-of-Work digitale Aktiva als Bitcoin zu schürfen; und die Fähigkeit des Unternehmens, den derzeitigen Markt erfolgreich zu steuern.Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks, böswillige Akteure oder Botnetze, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin- oder Ethereum-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz von Bitcoin- und Ethereum-Netzwerken, Änderungen der Schwierigkeit des Bitcoin- oder Ethereum-Mining, Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel, Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl wichtiger Mitarbeiter, Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, Momentum-Pricing-Risiko, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit Kryptowährungsbörsen, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Ungewissheit bei der Entwicklung von kryptographischen und algorithmischen Protokollen, Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz von Kryptowährung, das Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren, die COVID19-Pandemie, der Klimawandel, das Währungsrisiko, das Kreditrisiko und die Wiedererlangung potenzieller Verluste, das Prozessrisiko, das Risiko der Geschäftsintegration, Änderungen der Marktnachfrage, Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen der Leasingvereinbarungen und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit Kryptowährungen und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 17. März 2022 sowie in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im "System for Electronic Document Analysis and Retrieval" unter www.sedar.com und im EDGAR-Bereich der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar sind.Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, gedacht, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt, beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht als verlässlich betrachtet werden. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Kontakt:Hut 8 Investor Relations, Sue Ennis, sue@hut8mining.com; Hut 8 Media Relations, Yamini Coen, yamini.coen@hut8mining.com