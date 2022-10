Wien (www.fondscheck.de) - Deutschlands älteste Privatbank Berenberg hat ihre Aktienplattform mit dem Portfoliomanager Javier Garcia verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Wealth & Asset Management von Berenberg wolle damit den Weg für die Erweiterung des Fondsangebots bereiten, so das Geldinstitut in einer Mitteilung. Bisher biete Berenberg neun Aktien- sowie acht Anleihen- und fünf Multi-Asset-Fonds an. Weitere Fondsauflagen, die das Angebot ergänzen sollten, seien in Planung. ...

