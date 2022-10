Das amerikanische Elektroauto-Startup hat im dritten Quartal 7.363 Fahrzeuge in seinem Werk in Illinois gebaut. Im gleichen Zeitraum konnte Rivian 6.584 Fahrzeuge ausliefern. Die Jahresprognose beim Absatz bekräftigt das Unternehmen. Die vollständigen Quartalszahlen hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht - in der Tat war es das erste Mal, dass Rivian Automotive eine separate Mitteilung für ...

