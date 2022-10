Basel (ots) -Manor feiert vom 7. bis zum 23. Oktober das 120-jährige Bestehen und lanciert in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Design Talent Yael Anders erstmals eine Capsule-Collection für den Bereich Fashion, Home und Papeterie. Die Zürcher Designerin hat Produkte und typische Stilelemente von Manor neu interpretiert. Das kreative Schaffen wird zudem als Kunstwerk digitalisiert und verewigt - mit einer innovativen und in der Schweiz einzigartigen NFT-Kollektion, die mit einem token-gated Community-Ansatz neue Wege im Metaverse beschreitet. Weitere Jubiläums-Highlights sind die limitierten Bestseller-Kollektionen von langjährigen Manor Partnern im Bereich Food und Non-Food sowie attraktive Preispromotionen (120 Hot Prices) und ein grosser Wettbewerb.In der Capsule-Collection anlässlich des 120 Jahre-Jubiläum stecken die Werte und die DNA von Manor: Exklusivität, Innovation und Kreativität. Gemeinsam mit dem Manor Design-Team unter der Leitung von Florian Feder hat Yael Anders typische Stilelemente und eine Auswahl an Produkten von Manor evaluiert. Inspiriert von Manor Logos aus der Vergangenheit, den Originalnamen der Manor Warenhäuser und den Standorten in der ganzen Schweiz entwarf die junge Designerin eine Kollektion für die Bereiche Fashion, Home und Papeterie. Um die Kreativität der Zusammenarbeit zu verstärken, wurde ergänzend eine NFT-Kollektion lanciert.Die Capsule-Collection by Yael Anders"Die Idee, für Manor eine Capsule Collection zum 120-Jahre-Jubiläum zu entwerfen, war für mich als Designerin vor allem spannend, da die Kollaboration ein vielseitiges Kunstprojekt ist, das weit über Illustrationen hinausgeht und verschiedene Bereiche umfasst. Gemeinsam mit dem Design-Team von Manor haben wir eine limitierte Sonderedition entwickelt, die Kreativität, Design und neue Formen der Vermarktung beinhaltet - von der Schaufenstergestaltung bis zu einer NFT-Kollektion", sagt Yael Anders, Designerin aus Zürich.Die Capsule-Collection kombiniert bestehende Stilelemente von Manor mit der Kreativität von Yael Anders. Es wurden insgesamt drei verschiedene Looks kreiert, die über alle drei Bereiche - Fashion, Home und Papeterie - als roter Faden dienen. "Logo Revival", ist eine Reminiszenz an die Entwicklung der Manor-Logos der letzten 120 Jahre; "Easy Retro" ist eine Hommage an die Originalnamen der Manor-Warenhäuser und "Tour de Suisse" hat die illustrative Umsetzung der schweizweiten Manor-Standorte als Leitmotiv.Die Fashion-KollektionDie Fashion-Teile der Capsule-Collection zeichnen sich durch farbenfrohe Muster, moderne Schnitte und hochwertige Materialien aus. Die Kollektion umfasst It-Pieces für Frauen, Männer und Kinder.Die geometrischen Muster von "Logo Revival" stellen eine Neuinterpretation verschiedener Manor Logos dar. Yael Anders hat diese zuerst von Hand bemalt und sie dann mit sanften Ecken und frischen sowie auffallenden Farben digital umgesetzt. Das Camouflage-Muster entsteht durch das Verkleinern und Vergrössern dieser Elemente. Stilvolle Röcke, Blusen, Kleider und Sweatshirts für Frauen, Männer und Kids werden in diesem Muster präsentiert.Der Text-Print "Easy Retro" auf den Fashion-Pieces, ist eine Aneinanderreihung der Originalnamen der Manor Warenhäuser. Yael Anders hat die Bezeichnungen mit kräftigen Pinselstrichen handgeschrieben und besonders in der Cozy-Look Linie aus Sweater, Crop Tops und Jogginghosen integriert. Der Print kommt als dekorativer Block oder als Allover-Print zum Einsatz.Für "Tour de Suisse" lehnt sich Yael Anders an Linienmuster an, die ein wichtiger Teil ihrer Bildsprache und ein Wiedererkennungsmerkmal der Künstlerin sind. Für die Capsule-Collection hat sie alle Manor Standorte in der Schweiz - wie auf einer Landkarte - mit Pinselstrichen verbunden. Das entstandene Muster wurde im Fashion-Bereich in Kombination mit Oberteilen für Frauen, Männer und Kinder eingesetzt.Die Accessoires aus der Capsule-Collection fallen durch ihren illustrativen Stil mit bunten Farben, geometrischen Mustern und weichen Linien auf. Für Eye-Catcher sorgen frische Herbsttöne sowie die Trendfarbe des Jahres "Very Peri". Die gesamte Farbpalette der Kollektion besteht aus sieben Nuancen. So werden verschiedene Mix-and-Match- als auch Ton-in-Ton-Kombinationen ermöglicht.Die Home-KollektionDie Home Capsule-Collection von Yael Anders umfasst stilvolle Kissen, Decken, Schürzen, Tischwäsche und Vasen. Die geometrischen Muster aus dem Print "Logo Revival", und die weichen Linien aus dem Print "Tour de Suisse" werden auf verschiedenen Materialien, wie Keramik, Baumwolle und Polyester gedruckt und setzen in den eigenen vier Wänden frische Farbakzente.Die Papeterie-KollektionDie Karriere von Yael Anders begann mit der Kreation einer Papier-Agenda - mittlerweile gehört das Designen des Planners zu ihrem Markenzeichen. Im Rahmen der Jubiläums Capsule-Collection hat sich die Künstlerin Produkte aus dem Papeterie-Bereich von Manor vorgenommen und sie im "Tour de Suisse"-Look reinterpretiert: Mappen und Schubladenboxen werden mit Stiftehaltern und Heften kombiniert.Alle Artikel sind limitiert und solange Vorrat ab dem 7. Oktober 2022 in den Manor Warenhäusern und auf manor.ch erhältlich.Personalisierungen durch die Künstlerin - live vor Ort im Manor WarenhausAn folgenden Daten wird Yael Anders in ausgewählten Manor Warenhäusern vor Ort sein und auf Wunsch den gekauften Artikel personalisieren:- 07.10.2022, 14:00 - 19:00 Uhr im Manor Lausanne- 08.10.2022, 11:00 - 18.00 Uhr im Manor Genf- 12.10.2022, 11:00 - 18:00 Uhr im Manor Genf- 16.10.2022, 10:00 - 18:00 Uhr im Manor Lugano- 19.10.2022, 12:00 - 19:00 Uhr im Manor Letzipark- 21.10.2022, 12:00 - 19:00 Uhr im Manor Basel- 22.10.2022, 12:00 - 18.00 Uhr im Manor Basel480 einzigartige NFTs für das 120-Jahre-Jubiläum von ManorUm die Capsule-Collection zu erweitern und digital zu verewigen, hat Yael Anders im Auftrag von Manor eine einmalige NFT-Kollektion entworfen. Die Lancierung der NFTs im Rahmen des Jubiläums war für Manor ein Schritt, der sich natürlicherweise aus der DNA des Unternehmens ergibt. Im Laufe der Jahre hat die grösste Schweizer Warenhausgruppe immer wieder inspirierende Ideen, Trends und Neuheiten auf dem Schweizer Markt präsentiert."Auf die Einführung dieser NFT-Kollektion sind wir besonders stolz. Wir haben einen spielerischen und kreativen Ansatz für das aktuelle Metaverse-Thema gewählt, welcher der Manor-Community besondere Vorzüge bietet. Während drei Phasen erhalten die Besitzerinnen und Besitzer des NFT Zugang zu exklusiven Events und Gewinnspielen, sowie die Möglichkeit weitere Personen in die Community einzuladen", sagt Jennifer Frame, Brand Director der Manor AG. Die NTFs wurden an ausgewählten Journalisten, Influencer sowie Kundinnen und Kunden von Manor verschenkt.Für die NFT-Kollektion hat Yael Anders eine physische Skulptur entworfen. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der VARY AG, einer Metverse-Agentur - digitalisiert und texturiert und in eine tanzende Auswahl an grafischen Elementen aus der Capsule Collection getaucht, um so 480 einzigartige Videokunstwerke zu schaffen."Im Metaverse ermöglichen NFTs eine neue Art der Interaktion mit den Kundinnen und Kunden. Diese digitale Strategie ist eine Revolution für den Schweizer Detailhandel, denn es entsteht eine token-basierte Community, die exklusiven Zugang zu Vorteilen und Ereignissen sowohl in der physischen als auch in der digitalen Realität hat.", sagt Jérôme Sprenger-Sévegrand, Co-Founder der Agentur VARY. Besonders junge oder technik- und design-affine Menschen würden angesprochen. "Die NFT-Kollektion von Manor schafft ein einzigartiges Gesamtkunstwerk für das Metaverse, indem die Kreativität von Yael Anders mit dem 120-Jahre-Jubiläum kombiniert wird.", so Sprenger-Sévegrand, weiter.Manor Partner mit eigenen limitierten KollektionenZusätzlich zur Capsule-Collection von Yael Anders haben langjährige Manor Partner im Food und Non-Food Bereich limitierte Kollektionen anlässlich des 120-Jahre-Jubiläums entwickelt. Schweizer Unternehmen wie Certina, SIGG und Swiss Military präsentieren gravierte Editionen und Bestseller in den Farben und Muster des Jubiläums.Im Rahmen eines grossen Wettbewerbs werden ein elektrischer Fiat 500 Red sowie Sofortpreise in Form von Geschenkkarten im Wert von bis zu CHF 100 verlost. Die Teilnahme erfolgt über einen QR-Code auf den Plakaten in den Manor Warenhäusern.Vom 7. bis zum 23. Oktober ergänzen attraktive Jubiläumangebote die Promotion. 120 Produkte im Non-Food Bereich werden zu Hot-Prices mit 30% Rabatt angeboten. Im Food Bereich sind ausgewählte Produkte aus dem Weinsortiment sowie Artikel von Schweizer Marken, wie beispielweise Cailler und Emmi, mit 50% Rabatt erhältlich. Weitere Informationen findet man auf manor.ch.Medienmitteilung online:https://mynews.manor.ch/content/news/article/633dd837d04f5246a74cb272BildmaterialLaden Sie die Fotos hier herunter. (http://media.manor-communication.ch/PORTAL/BROWSE.php?id=5665175&directlogin=true)Über ManorDie grösste Schweizer Warenhausgruppe heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften und Online-Shop) und betreibt auf manor.ch auch einen Online-Marktplatz für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Die Manor AG hat ihren Hauptsitz in Basel und ist in allen Landesteilen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 8 000 Mitarbeitende und bildet 260 Lernende aus. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2 800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzentinnen und Produzenten, die saisonale Produkte in die Manor Food Märkte liefern.manor.chPressekontakt:MedienkontaktManor AGCorporate Communicationsmedia@manor.ch=> Wir stehen zur Verfügung für weitere Informationen, Interviews, Produkttests, Fotoshootings oder Muster.Original-Content von: Manor AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001185/100896131