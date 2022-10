Toronto (Ontario), 6. Oktober 2022. Banxa Holdings Inc. (TSX-V: BNXA, OTCQX: BNXAF, FWB: AC00) ("Banxa" oder das "Unternehmen"), der führende Anbieter von Web3-Zahlungen und On-/Off-Ramp-Lösungen, teilt mit, dass es einen formellen Prozess zur Identifizierung und Bewertung strategischer Möglichkeiten zur Maximierung des Shareholder Value einleitet, nachdem es mehrere unaufgeforderte Angebote zur Prüfung strategischer M&A-Möglichkeiten erhalten hatte.

Das Board of Directors des Unternehmens hat Architect Partners, eine führende, auf Kryptowährungen spezialisierte Investmentbank mit Sitz in den USA, damit beauftragt, den Wert für die Aktionäre zu maximieren und den Prozess zu verwalten. Das Unternehmen wird die Aktionäre über alle wesentlichen Änderungen des Verfahrens informieren.

"Das Board von Banxa freut sich auf die Zukunft des Unternehmens, zumal Banxa weiterhin wesentliche Teile der Infrastruktur des globalen Kryptowährungsmarktes aufbaut. Wir sind weiterhin bestrebt, den maximalen Wert für unsere Aktionäre zu erschließen - sei es durch strategische Deals oder weiteres organisches Wachstum", sagte Domenic Carosa, Founder und Chairman of the Board des Unternehmens.

Das Board wird alle Angebote sorgfältig prüfen und entscheiden, welcher Weg im besten Interesse des Unternehmens und all seiner Aktionäre ist. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass ein endgültiges Abkommen zustande kommt, und alle Angebote sind vorläufig und unverbindlich.

Über BANXA Holdings Inc.

Die Mission von Banxa ist, die Welt mit seinen führenden globalen on-and-off Ramp-Lösungen auf Web3 zu beschleunigen. Durch sein umfangreiches Netzwerk an lokalen Zahlungslösungen in Kombination mit den erforderlichen Krypto-Lizenzen ermöglicht Banxa seinen Partnern und Projekten den Zugang zu globalen Zielgruppen mit weniger Reibung und höheren Konversionen. Banxa verfügt über ein globales Team von web3-Experten mit Hauptsitz in den USA, Europa und den APAC-Regionen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.

Über Architect Partners

Architect Partners LLC ist eine Tochtergesellschaft von Weild & Co. und Mitglied von FINRA | SIPC. Alle Wertpapiertransaktionen werden über Weild & Co. abgewickelt.

KONTAKT

Investoren

MZ North America

Brian M. Prenoveau, CFA

mailto:BNXA@mzgroup.us

561-489-5315

Medien:

Wachsman

Ethan Lyle

mailto:banxa@wachsman.com

ENDE

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

i.A.: "DOMENIC CAROSA" https://twitter.com/dcarosa

Domenic Carosa = Chairman (1-888-218-6863)

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt", "erwartet" oder "antizipiert" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnte", "sollte", "würde" oder "potenziell" oder "wahrscheinlich" eintreten werden, erkennbar. Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen über die Einleitung eines formellen Prozesses zur Identifizierung und Evaluierung strategischer Alternativen zur Maximierung des Shareholder Value durch das Unternehmen, die Identifizierung einer strategischen Alternative zur Maximierung des Shareholder Value und die Bereitstellung wesentlicher Updates für die Aktionäre durch das Unternehmen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen der Finanzmärkte, Änderungen der geltenden Gesetze und der Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften sowie die Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden bestimmter kanadischer Provinzen eingereicht wurden und unter http://www.sedar.com abrufbar sind, erörtert oder erwähnt werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen bezüglich des Erhalts strategischer Alternativen und der Fähigkeit des Unternehmens, effektiv mit strategischen Investoren zusammenzuarbeiten.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir streben einen Safe-Harbor-Zertifikat an.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67722Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67722&tr=1



