München (ots) -Nach über 12 erfolgreichen Jahren wird Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante den Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Dezember 2022 verlassen. Ihre Nachfolge wird das Präsidium des BdS zu gegebener Zeit bekannt geben.Andrea Belegante ist seit 2010 mit einem breiten Verantwortungsfeld für den Verband tätig. Im Juli 2017 übernahm die Rechtsanwältin die Hauptgeschäftsführung. Seitdem vertritt Belegante die Interessen der Branche gegenüber Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft, Öffentlichkeit und Medien und gestaltete maßgeblich die Arbeits- und Rahmenbedingungen der Systemgastronomie mit, insbesondere als Verhandlungsführerin für die Branche für die bundesweiten Tarifverhandlungen für über 830 Mitgliedsunternehmen mit über 120.000 Beschäftigten.Mit Leidenschaft, Verantwortung und großer Entschlossenheit konnte Andrea Belegante wichtige Meilensteine im Verband setzen. Zu ihrem Entschluss sagt sie: "Ich habe diese Entscheidung getroffen, um beruflich neue Wege einzuschlagen. Für die intensive und sehr erfolgreiche Zeit beim BdS bin ich unglaublich dankbar. Wir haben den längsten Entgelttarifvertrag seit Bestehen des BdS erzielt, wir sind - auch dank der mit der Gewerkschaft verhandelten Kurzarbeitsregelung - sicher durch die Krise gekommen und werden es dank weitsichtig gestellter Weichen auch weiterhin tun. Der BdS genießt in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Medien und Verbändewelt großes Vertrauen und Ansehen und hat ein Geschäftsstellenteam, das wie ein ineinandergreifendes Uhrwerk beste Arbeit leistet. Die BdS-Familie ist in beeindruckender Art und Weise gewachsen und verfügt über ein starkes Netzwerk. Mein Team und ich konnten zusammen mit dem BdS-Präsidium neue Maßstäbe setzen und dafür danke ich allen Beteiligten von ganzem Herzen - und jetzt freue ich mich auf neue Projekte."BdS-Präsidentin Sandra Mühlhause (Vorstand Personal, McDonald's Deutschland LLC) und BdS-Vizepräsident Alexander van Bömmel (Franchisenehmer von Burger King) bedauern diese Entscheidung sehr und danken Belegante im Namen des BdS-Präsidiums für ihr beispielloses Engagement für den Verband und die gesamte Branche. "Mit Andrea Belegante verlieren wir eine stets sehr geschätzte und auch über die Branche hinaus angesehene Führungspersönlichkeit und eine unermüdliche Streiterin für die Belange der Systemgastronomie. Wir wünschen ihr für ihre berufliche wie private Zukunft nur das Beste und weiterhin viel Erfolg.", so Präsidentin Sandra Mühlhause.