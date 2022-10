Die schwedische Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es in schwedischen Gewässern Detonationen gegeben hat, die zu erheblichen Schäden an den Pipelines geführt haben.Stockholm - Der Verdacht auf schwere Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines 1 und 2 hat sich nach Angaben der schwedischen Staatsanwaltschaft erhärtet. Man könne nun bestätigen, dass es in schwedischen Gewässern Detonationen gegeben habe, die zu erheblichen Schäden an den Pipelines geführt hätten, teilten die Strafverfolgungsbehörde und der schwedische Sicherheitsdienst am Donnerstag in Stockholm...

