deWiz AB hat seine aktuelle Finanzierungsrunde der Serie B mit neuen Investitionen in Höhe von mehr als 43 Millionen SEK (nahezu 4 Mio. USD) für sein deWiz Golf-Geschäft abgeschlossen. Die überzeichnete Investition wird deWiz' tragbare Technologie zur Schwungverbesserung durch zusätzliches Marketing, eine weitere globale Expansion, kontinuierliche Produktentwicklung und zusätzliches Personal zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums vorantreiben. Angesichts der gesicherten finanziellen Unterstützung für das Golfgeschäft kann deWiz AB zudem mit der Entwicklung neuer vertikaler Geschäftsfelder fortfahren, darunter Sportarten wie Basketball und Tennis sowie breitere Anwendungen in den Bereichen Gaming und Gesundheitswesen. Die Finanzierungsrunde der Serie B wurde von der ursprünglichen Investorengruppe unterstützt und bezieht neue Investoren wie Patrick Rees, Gründer von Bygghemma, und die weltweiten deWiz-Botschafter Vijay Singh und Annika Sörenstam ein.

deWiz Golf AB's swing modifier wearable tech, which tracks the exact position of a golfer's hands throughout the swing and provides a 3D analysis to help golfers hit the ball longer, straighter and closer more consistently. (Photo: Business Wire)

"deWiz verschiebt auch weiterhin die Grenzen der Technologie und des Lernens und diese letzte Investitionsrunde wird unser fortgesetztes globales Wachstum unseres Golfschwung-Modifikators vorantreiben, der im letzten Jahr in allen Bereichen der Golfindustrie, von Ausbildern über professionelle Tour-Spieler bis hin zu Club-Golfern, enorm an Popularität gewonnen hat. Mit dieser Investitionsrunde stärken wir unser deWiz-Golfgeschäft für die Zukunft. In einem nächsten Schritt werden wir uns nun darauf konzentrieren, zusätzliche Investitionen für die weitere Entwicklung neuer Anwendungen unserer patentierten, auf Stimuli basierenden Technologie zu beschaffen", so Jesper Kärrbrink, Chairman of the Board, deWiz AB.

"Diese Finanzierungsrunde, deren Umfang dem unserer letztjährigen Finanzierungsrunde der Serie A entspricht, ist ein Beweis für das Potenzial von deWiz, da sie dem weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Druck entgegenwirkt und den Kreis unserer Investoren erweitert. Im Zuge unseres anhaltenden Wachstums gründen wir eine Investitionseinheit mit Sitz in den USA und erschließen neue Märkte, sowohl für unsere Golftechnologie weltweit als auch für neue Technologielösungen für andere Sportarten und Branchen für unsere patentierten Ansätze im Bereich Wearable Tech", so Christian Bergh, Mitbegründer und CEO, deWiz AB.

"Die Grundlage für die jüngste Investitionsrunde von deWiz war die Begeisterung der Golfindustrie für die innovativen Schwungdaten von deWiz Golf, die wir Trainern und Golfern, von der Weltelite bis hin zu Anfängern, die ihren Slice verbessern wollen, zur Verfügung stellen. Wir haben eine neue Ebene von leicht zugänglichen Schwungdaten hinzugefügt, die Golfspieler dabei unterstützen, genau zu verstehen, was sie bei jedem Schwung tun. Auf diese Weise wird das Rätselraten beendet und sie verfügen über greifbare Datenpunkte, um den Ball länger, gerader und präziser zu schlagen", so Markus Westeberg, Mitbegründer und Chief Product Officer, deWiz Golf AB.

DIE FUNKTIONSWEISE VON DEWIZ GOLF: deWiz wurde über fünf Jahre lang entwickelt und verfolgt die exakte Position der Hände eines Golfers während des Schwungs. Es bietet eine 3D-Analyse und liefert Daten über eine benutzerfreundliche App, die Golfern hilft, den Ball konstant länger, gerader und präziser zu schlagen sowie mit den patentierten Lernstimuli von deWiz schneller zu lernen. Um Zugriff auf Videos zu allen innovativen Funktionen von deWiz, lehrreiche Webinare und Erfahrungsberichte von Botschaftern zu erhalten, besuchen Sie bitte den YouTube-Kanal von deWiz.

DAS COACHES PROGRAM VON DEWIZ: Das Coaches Program von deWiz bietet professionellen Golflehrern einen innovativen neuen Ansatz für das Coaching, da es den Schülern verwertbare Echtzeitdaten zur Verfügung stellt, die sie auf ihr persönliches Training anwenden und mit denen sie ihre Fortschritte zwischen den Lektionen nahtlos überwachen können. Zu den Vorteilen des Coaches Program von deWiz gehören Gewinnbeteiligungsprogramme für Partner, Zugang zu fortschrittlichen Daten und spezielle Onboarding-Services für zertifizierte Golflehrer. Weitere Informationen erhalten Sie unter deWiz Coaches Program oder per E-Mail an coach@dewizgolf.com. Das Coaches Program von deWiz unterhält derzeit Partnerschaften mit den LPGA Professionals, der PGA of Sweden, der PGA of Germany und der Southern California PGA of America Section.

VON EXPERTEN ENTWICKELT, VON PROFIS GETESTET: Die Liste der deWiz Global Ambassadors umfasst derzeit Annika Sörenstam, 10-fache Major-Championesse, Vijay Singh, 3-facher Major-Champion, Bryson DeChambeau, U.S. Open-Champion von 2020, Henrik Stenson, Open-Champion von 2016, Yuka Saso, U.S. Open-Championesse von 2021, Lanto Griffin, Houston Open-Champion von 2019, Tim Burke, 2-facher Long Drive-Weltmeister, und Martin Hall, ehemaliger Teacher of the Year der PGA of America.

SPANNENDE TECHNOLOGIE: Nachdem deWiz im letzten Sommer auf den Markt kam, sorgte es für großes Interesse. Forbes beschrieb es als einen "Ruck im Markt für Golf-Trainingshilfen", Schwedens führendes Finanzmedium Dagens Industri berichtete über das Produkt, der On the Mark Podcast mit Mark Immelman stellte es vor und die Global Golf Post, Golf Monthly's Editor's Choice und Business Insider sprachen über das Produkt. Golf.com berichtet außerdem darüber, wie Vijay Singh deWiz nutzt, um seinen Rückschwung zu verlängern, Annika Sörenstam deWiz einsetzt, um ihr Tempo zu kontrollieren und Yuka Saso mit deWiz ihr Wedge-Spiel einstellt.

ÜBER DEWIZ AB: Als Weltmarktführer im Bereich des stimulusbasierten motorischen Lernens ermöglicht deWiz es Menschen, ihr Potenzial zu entfalten und ihre Ziele durch innovative Daten und Technologien zu erreichen. deWiz Golf AB ist ein in Schweden entwickeltes und produziertes Produkt, dessen Mission darin besteht, Golfern auf der ganzen Welt zu helfen, ihre Freude am Spiel durch innovative Technologie zu steigern, die ihr Lerntempo erhöht. Das in Malmö von den Mitbegründern Markus Westerberg (PGA Professional, Ljunghusen Golfklubb) und Christian Bergh entwickelte deWiz ist in den USA, Kanada, Europa, Australien, Japan, Südafrika und Südkorea erhältlich (weitere Märkte werden regelmäßig erschlossen besuchen Sie die Website für die neuesten Updates). Weitere Informationen über deWiz AB finden Sie unter dewiz.com ür Investor Relations und Unternehmensinformationen. Weitere Informationen für den E-Commerce und über den patentierten Golfschwungmodifikator von deWiz finden Sie unter dewizgolf.com. Hier erfahren Sie, wie Sie den Ball konstant länger, gerader und präziser schlagen können. Laden Sie die kostenlose deWiz Golf Demo-App im Apple App Store oder bei Google Play herunter, um die revolutionären Schwungdaten zu erkunden.

