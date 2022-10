Mainz (ots) -In ihrem letzten Fall gibt es ein dramatisches Wiedersehen zwischen Kriminalkommissarin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und ihrem Ex-Kollegen Benjamin Lietz (Wotan Wilke Möhring). Der Samstagskrimi "Stralsund - Die rote Linie" läuft am Samstag, 15. Oktober 2022, 20.15 Uhr, im ZDF und ist bereits ab dem 8. Oktober 2022 für ein Jahr in der ZDFmediathek abrufbar.Schwer verletzt liegt Ex-Kollege Benjamin Lietz vor der Haustür von Nina Petersen und bittet um ein paar Tage sicheres Asyl - ohne Nina zu sagen, was passiert ist. Kurz darauf wird Nina von ihrem Kollegen Karl Hidde (Alexander Held) zu einem Tatort in einem kleinen Jachthafen gerufen. Es dauert nicht lange, bis das Team um Thomas Jung (Johannes Zirner) eine Verbindung zwischen dem dort aufgefundenen Toten und Benjamin Lietz herstellen kann: Beide waren Zellengenossen in der Justizvollzugsanstalt und in einen illegalen Handel mit Autoteilen verwickelt. Wurde Lietz' Zellengenosse nun Opfer einer Bandenrivalität? Als Karl Hidde gekidnappt und auf eine Fähre verschleppt wird, muss sich Nina fragen, ob ihr Ex-Partner erneut die rote Linie überschritten und sich der falschen Seite angeschlossen hat. Gemeinsam mit ihren Kollegen Karim Uthman (Karim Günes) und Stein (Andreas Schröders) begibt sie sich undercover ebenfalls auf die Fähre, um Karl Hidde zu retten.In weiteren Rollen spielen Dimitri Bilov, Wladimir Tarasjanz, David Mullikas, Tomek Nowicki und andere. Martin Eigler inszenierte sein eigenes Drehbuch.Zu ihrem Ausstieg sagt Katharina Wackernagel: "Als Kommissarin Nina Petersen habe ich insgesamt 20 spannende Kriminalfälle mit meinem Team gelöst. Diese Figur, die ich über 13 Jahre mitprägen und entwickeln durfte, wird mir fehlen. Ebenso das wunderschöne Stralsund. Obwohl es während der Dreharbeiten manchmal arg kalt war - ich habe es geliebt! Ein großer Dank geht an meine tollen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Auch wenn mir der Abschied nicht leichtfällt, so freue ich mich auf all die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die vor mir liegen."Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Film im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/stralsundPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5338488