FGH Parent, L.P ("Fortitude Re"), die Muttergesellschaft des größten Mehrsparten-Rückversicherers der Insel Bermuda, gab heute die Unterzeichnung einer Flow-Rückversicherung mit einer führenden japanischen Lebensversicherungsgesellschaft bekannt. Fortitude Re wickelte diese Transaktion über ihre auf Bermuda ansässige Tochtergesellschaft, die Fortitude International Reinsurance Limited, ab.

"Wir freuen uns sehr, auch weiterhin namhafte Kunden in der japanischen Versicherungsbranche mit strategischer Rückversicherungskapazität unterstützen zu können, die unseren Partnern hilft, ihre Risiko-, Kapital- und Wachstumsziele zu erreichen", so Alon Neches, Chief Executive Officer von Fortitude Re. "Wir erkennen bedeutende Wachstumschancen in der Region und wollen durchdachte Lösungen anbieten, die auf unsere Kunden, ihre Produkte und ihre Märkte zugeschnitten sind."

Als Rechtsberater für Fortitude Re waren Sidley Austin LLP und Mori Hamada Matsumoto tätig.

Über Fortitude Re

Zur Fortitude Re Group gehört der größte Mehrsparten-Komposit-Rückversicherer auf der Insel Bermuda, der über entscheidende Wettbewerbsvorteile und das Know-how verfügt, maßgeschneiderte Transaktionslösungen für Lebens- und Rentenversicherungen sowie Sachversicherungen zu entwickeln. Hinter Fortitude Re steht ein Konsortium erfahrener Investorengruppen unter der Leitung von The Carlyle Group und der T&D Insurance Group. Zum 31. Dezember 2021 verfügte Fortitude Re über ein verwaltetes Vermögen von rund 48 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.fortitude-re.com. Folgen Sie Fortitude Re auf LinkedIn.

Lara Watson, lara.watson@fortitude-re.com