DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: 7,00%-JadeHawk Capital S.à r.l.-Anleihe 22/27 wird als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta031/06.10.2022/17:50) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 7,00%-Anleihe der JadeHawk Capital S.à r.l. mit Laufzeit bis 2027 (WKN A3KWK1) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-die-700-jadehawk-capital-sa-rl-anleihe-22-27-wird-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Finanzdienstleistungen

Kerngeschäft: Alternativer Investmentfonds Manager (AIFM)

Marktgebiet: überwiegend Deutschland

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

JadeHawk Capital S.à r.l. beteiligt sich an geschlossenen Immobilienfonds. Diese sind aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen unter Finanzanlagen (financial assets) ersichtlich. Tochtergesellschaften im eigentlichen Sinne hat die Gesellschaft nicht.

Mitarbeiter: 1

Unternehmenssitz: Luxembourg

Gründung/Historie: 09. April 2018

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die JadeHawk Capital ist ein Spezialist für die Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten Immobilienfonds.

Die JadeHawk Capital investiert primär in geschlossene Immobilienfonds am Zweitmarkt (überwiegend am deutschen Immobilienmarkt). Die Vermögenswerte dieser Fonds betreffen Senioren- und Pflegeheime, Büroimmobilien, Mietwohnungen und Hotels. Die Immobilien befinden sich überwiegend in Deutschland.

Langfristig ist der gewinnbringende Verkauf der jeweiligen Immobilie nach entsprechender Wertsteigerung beabsichtigt.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Die JadeHawk Capital beteiligt sich über den Zweitmarkt ausschließlich an älteren, geschlossenen Immobilienfonds. Der Zweitmarkt zeichnet sich aufgrund seiner hohen Intransparenz durch einen geringen Wettbewerb aus. So bietet dieser attraktive Nischenmarkt noch ein erhebliches Wachstumspotential, da in diesem Segment Immobilien enthalten sind, die derzeit für direkte Immobilieninvestoren noch nicht zur Verfügung stehen.

So ist zum Beispiel das Internetportal Zweitmarkt.de der größte deutsche Handelsplatz für Anteile geschlossener Fonds. Er unterliegt sowohl der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen als auch der Börsenaufsicht. Käufer und Verkäufer auf Zweitmarkt.de sind auskunftsgemäß sowohl professionelle Aufkäufer als auch Privatpersonen.

Auch wenn die JadeHawk Capital mittelbar in Immobilienvermögen investiert, so ist sie nicht mit anderen Unternehmen aus dem Immobiliensektor zu vergleichen, da sie die bereits bestehenden Immobilien weder errichten noch vermieten muss.

Strategie:

Die Strategie der JadeHawk Capital ist der Erwerb größerer Beteiligung an unterbewerteten Fonds durch den Kauf von vielen Minderheitspositionen. So soll mittelfristig jeweils eine Beteiligung von mindestens 10 Prozent an dem jeweiligen Immobilienfonds erworben werden.

Durch den Aufbau von relevanten Beteiligungen ist die Einflussnahme auf die Fondsgeschäftführung und die Objektstrategie möglich. Denn das Ziel der JadeHawk Capital ist es, nach Erwerb einer signifikanten Beteiligung an einem Immobilienfonds im Anschluss sowohl die Asset-Management-Strategie als auch die verfügbaren Fondsobjekt-Informationen zu verbessern, um eine attraktive Wertsteigerung der Beteiligungen zu erzielen. Am Ende der Wertsteigerung steht entweder der Verkauf der Immobilie (primär) oder die Veräußerung der Beteiligung an dem Immobilienfonds (sekundär).

Wesentliche Faktoren bei der Identifizierung geeigneter Immobilienfonds sind die Qualität der Fondsgeschäftsführung, das Risikoprofil des Fonds, der Zustand der Fondsimmobilien und die Ausschüttungshistorie des Fonds. Diese Faktoren sind u.a. verantwortlich für die bisherige Zufriedenheit und damit auch für die Verkaufsbereitschaft der bestehenden Gesellschafter des geschlossenen Fonds. Zudem spielt die Fremdkapitalquote sowie die Frage, ob eine Veräußerung des Fondsobjektes in den nächsten fünf Jahren möglich bzw. zu erwarten ist, eine wesentliche Rolle.

Kunden: Käufer des Immobilienvermögens, welches in den geschlossenen Immobilienfonds gehalten wird

Lieferanten: Anteilseigner von Minderheitspositionen an unterbewerteten Immobilienfonds

Quellen: veröffentlichte Geschäftsberichte per 28.02.2021 und 28.02.2022, Halbjahresbericht per 31.08.2022, Website des Emittenten, Pressemitteilungen

Die von imug rating erstellte Nachhaltigkeitseinschätzung ergänzt das KFM-Scoring um ESG-Aspekte und ermöglicht einen Überblick zum grundlegenden Nachhaltigkeitsengagement des Emittenten. Die Nachhaltigkeitseinschätzung erfüllt nicht die Funktion eines dezidierten Nachhaltigkeitsratings oder eines fundierten Gutachtens zur Mittelverwendung (SPO) einer grünen, sozialen oder nachhaltigen Anleihe und darf als solche/s nicht verwendet werden.

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG
Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf
Land: Deutschland

ISIN(s): LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

