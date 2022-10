DJ XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich nach fehlenden Anschlusskäufen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX rutschte nach kräftigen Eröffnungsgewinnen ins Minus und schloss 0,4 Prozent tiefer mit 12.471 Punkten. In der zweiten Reihe des deutschen Markts legten MDAX und TecDAX dagegen jeweils 0,2 Prozent zu. Auf die Stimmung drückte ein deutlicher Anstieg der niederländischen Inflationsrate auf 14,5 Prozent im September. Und auch von den deutschen Auftragseingängen kam Gegenwind, sie haben sich im August schwächer entwickelt als erwartet. Die exportorientierte deutsche Industrie bekomme derzeit zu spüren, dass es um die Weltwirtschaft nicht gut bestellt sei.

"Die Short-Deckungen sind abgeschlossen", so ein Händler mit Blick auf die starken Rally-Gewinne vom Montag und Dienstag, als sich der DAX um etwa 900 Punkte vom Vorwochentief gelöst hatte. Da habe der DAX von terminmarktorientierten Käufen profitiert, also von Käufen derjenigen, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hätten. Nun fehlten die Anschlusskäufe, und das führe zu einem "gemischten Bild" am Markt.

Im DAX stiegen Zalando um 3,2 Prozent, Porsche Holding um 2,6 Prozent und Sartorius um 2,2 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Munich Re mit den hohen Schäden durch den Orkan "Ian" 2,6 Prozent ab und Hannover Rück 2 Prozent. An der Verliererspitze standen die Versorger Eon und RWE mit Rückgängen bis zu 2,9 Prozent.

Weiter gekauft wurden die neuen Porsche-Aktien, die um 3,2 Prozent auf 90,72 Euro stiegen und mit 93,70 Euro im Tagesverlauf einen neuen Höchstkurs erzielt hatten.

Einrichtungshauskette will Home24 übernehmen - Kurs mehr als verdoppelt

Für die Aktie von Home24 ging es um 125 Prozent auf 7,48 Euro nach oben. Seit dem Börsengang hatte sich die Aktie von Home24 bis zum Vortagesschluss nahezu gesiebtelt, nun will die Einrichtungshauskette XXXLutz den Online-Möbelhändler übernehmen. XXXLutz kündigte ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch die RAS Beteiligungs GmbH für alle ausstehenden Home24-Aktien zum Preis von je 7,50 Euro an. Darüber hinaus zeichnet XXXLutz eine zehnprozentige Kapitalerhöhung zu einem Aktienpreis von 7,50 Euro, wodurch Home24 rund 23 Millionen Euro frisches Kapital zufließen.

Die Analysten von Jefferies stuften dies als "Marktkonsolidierung innerhalb eines schwierigen Marktumfeldes für E-Commerce und den Home & Living-Markt" ein. Profiteur war auch die Aktie des Mitbewerbers Westwing (+19,2%), die ebenfalls nun als potenzieller Übernahme-Kandidat gesehen werden könnte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.470,78 -0,4% -21,49% DAX-Future 12.500,00 -0,3% -21,13% XDAX 12.483,58 -0,9% -21,23% MDAX 23.020,74 +0,2% -34,46% TecDAX 2.803,19 +0,2% -28,49% SDAX 10.750,83 -0,5% -34,50% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,96 -101 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 25 0 2.385,3 54,7 64,0 MDAX 27 21 1 374,7 29,2 30,9 TecDAX 12 17 1 518,5 21,0 22,6 SDAX 29 40 1 114,4 9,6 8,7 ===

