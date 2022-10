Achiko AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Achiko AG ernennt neuen Chief Financial Officer



07.10.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Achiko AG ernennt neuen Chief Financial Officer Zürich, 7.Oktober 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das neue Innovationen und bahnbrechende diagnostische Lösungen entwickelt, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, gab bekannt, dass es Lars Birkmann mit Wirkung vom 5. Oktober 2022 zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt hat und damit die Nachfolge von Adam O'Keeffe als Interim-CFO antritt. Lars Birkmann, 44, ist seit über zwanzig Jahren erfolgreich in der Schweizer Life-Sciences-Branche tätig und war in allen Finanzbereichen von der Buchhaltung über die Finanzkontrolle und das Treasury bis hin zu Fusionen und Übernahmen involviert. Er wird die Position des CFO bei Achiko übernehmen und Mitglied des Executive Committee des Unternehmens werden. Vor Achiko war er CFO bei Ender Diagnostics AG (Bern) und davor CFO bei Sensile Medical AG (Olten). Lars hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und ein Studium der Rechtswissenschaften sowie einen Abschluss in Wirtschaft an der Business School in Leipzig absolviert. Er ist zudem eidgenössisch diplomierter Experte im europäischen und schweizerischen Mehrwertsteuerrecht. "Wir freuen uns, Lars an Bord begrüßen zu dürfen", sagte Steven Goh, CEO der Achiko AG. "Dies ist der Beginn eines Prozesses zum Aufbau eines Führungsteams und eines Verwaltungsrats mit Schweizer Beteiligung und ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur endgültigen Umwandlung des Unternehmens in ein Diagnostik- und Technologieunternehmen."

ÜBER ACHIKO AG Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt bahnbrechende diagnostische Lösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Hauptprodukt des Unternehmens, AptameX ist ein schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, Teman Sehat, die einen benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. AptameX und Teman Sehat wurden Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, und AptameX erhielt im Mai 2022 das CE-Zeichen in der Europäischen Union. Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden, sind kostengünstig, leicht skalierbar und haben ein breites Potenzial für verschiedene Krankheitsbereiche. Ziel von Achiko ist es, schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine Reihe von Krankheiten im sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anzubieten. Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt über Büros in Hong Kong, Jakarta, Seoul und Singapur.

Medienkontakte: ACHIKO AG

Investor Relations

E ir@achiko.com Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67 Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise

Ende der Insiderinformation