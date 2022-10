SPAR Spanien feierte im August und September eine Reihe von Ladeneröffnungen, was der Marke hilft, die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse in Galicien, in den nordöstlichen Provinzen Ourense und Pontevedra und in der südöstlichen Provinz Huelva zu erfüllen. SPAR Express Schweiz Foto © Spar Schweiz Im Augst fand die Eröffnung des neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...