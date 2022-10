"Unser Ziel ist es, Anlegen so einfach zu machen, dass alle von den Finanzmärkten profitieren können."Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Bryner, nach kurzen Praktiken bei der Credit Suisse und Neon haben Sie im Juni 2019 Findependent gegründet. Mit dem Startup wollen Sie das Anlegen einfacher, transparenter und fairer machen. Wo stehen Sie bei der Umsetzung dieser Ziele, was sind die wichtigsten Lektionen, die Sie als Gründer in der Anfangsphase gelernt haben? Matthias Bryner: Seit dem Marktstart im...

Den vollständigen Artikel lesen ...