DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PROSIEBEN - Der seit Mai amtierende Prosiebensat.1-Aufsichtsratchef Andreas Wiele hat Gespräche mit dem italienischen Großaktionär MFE MediaforEurope aufgenommen. Es habe in den vergangenen Monaten mehrere Treffen Wieles mit MFE-Finanzvorstand Marco Giordani gegeben, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf informierte Kreise. MFE und Prosiebensat1 äußerten sich dazu nicht. Dies bedeutet eine Kehrtwende in der bisher konfrontativen Beziehung der Sendergruppe aus Unterföhring bei München zu ihrem Großaktionär. Der bisherige Prosiebensat1-Chef Rainer Beaujean, der am Montag zurücktrat, sowie Wieles Vorgänger als Chefkontrolleur, Werner Brandt, hatten sich Gesprächen mit MFE stets verweigert. (Wirtschaftswoche)

XXXLUTZ/HOME24 - Die Möbelindustrie lehnt eine Fusion von XXXLutz und Home24 ab. Die Hersteller, meist viele kleine mittelständische Betriebe, befürchten, XXXLutz könnte mit seinen vielen Möbelmarken zu einem übermächtigen Abnehmer werden, der die Preise diktiert, und das in Zeiten rasant gestiegener Rohstoff- und Energiekosten bei der Beschaffung. Die Lieferanten sehen hier durchaus wettbewerbsrechtliche Probleme, die sich auf die Verbraucherpreise in den Möbelhäusern auswirken könnten. (Süddeutsche Zeitung)

VOLOCOPTER - Das deutsche Flugtaxi-Unternehmen Volocopter hat in Italien seinen ersten Landeplatz an einem Flughafen eröffnet. "Das ist ein außergewöhnlicher Meilenstein", sagt Marco Troncone, Chef des Airportbetreibers ADR. Man liege damit im Zeitplan: Bis 2024 will Rom als einer der ersten Flughäfen Europas Flugtaxis in den kommerziellen Betrieb nehmen. Bis dahin hofft man auf alle behördlichen Zulassungen. Die erste Strecke wird ins Zentrum Roms führen, 20 Minuten braucht das Flugtaxi dafür. (Handelsblatt)

MARITIM - Um Energie zu sparen, passt die Hotelkette Maritim im Winter die Temperatur in ihren Pools an, auch in Wellnessbereichen oder der Lobby könnte es für Gäste etwas kühler werden als in früheren Jahren. Je nach Buchungsaufkommen sollen nicht nur einzelne Etagen oder Flure, sondern auch Zimmer unterschiedlich geheizt werden. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

SIEMENS ENERGY/GAMESA - Das gut 4 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot von Siemens Energy für die spanische Windkraft-Tochtergesellschaft Siemens Gamesa verzögert sich. Der Grund: Die Zustimmung der zuständigen spanischen Behörde steht noch aus. "Die Zeitplanung der spanischen Regulierungsbehörde CNMV können wir nicht kommentieren, Siemens Energy hat hierauf keinen Einfluss", sagte ein Siemens-Energy-Sprecher auf Anfrage. Der deutsche DAX-Konzern hält schon zwei Drittel der Anteile und hatte im Frühjahr angekündigt, die restlichen 33 Prozent für 18,05 Euro je Papier übernehmen zu wollen. Die Offerte dazu wollte man den Aktionären ursprünglich noch im September vorlegen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

October 07, 2022

