NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Papiere von Home24 nach der Übernahmeofferte von 4,50 Euro auf die gebotenen 7,50 Euro gesetzt, und das Votum nach dem Kurssprung von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Angebot von XXXLutz sei für die Aktionäre des Onlinehändlers ein guter Deal in schwierigen Zeiten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erinnert daran, dass er zuletzt bereits auf die wahrscheinliche Branchenkonsolidierung hingewiesen habe, angesichts niedriger Bewertungen bei positiven Langfristtrends./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A14KEB5