Was ist von dieser aktuellen Rallye zu halten? War bereits so viel "Krise" eingepreist, dass der TecDAX reif für die Wende ist? Oder sind das nur kurzfristige Käufe und Short-Eindeckungen? Das wird sich in einer relativ kleinen Chartzone herausstellen. Und die liegt bereits nahe!

Den vollständigen Artikel lesen ...