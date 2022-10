Es ist ein Trauerspiel: Eines der Aushängeschilder der Schweizer Finanzwelt schlittert seit 2008 von einer Krise in die nächste. Manche ihrer Probleme kann Credit Suisse (WKN: 876800) sicherlich auf die schwierigen Marktbedingungen schieben, aber vieles ist hausgemacht. Dennoch gilt, dass selbst ein schlechtes Unternehmen kaufenswert sein könnte, wenn die Aktie nur billig genug ist. Was bei der Credit-Suisse-Aktie los ist Um die Jahrtausendwende genauso wie in den Jahren vor der Finanzkrise gehörte ...

