FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China sind die Börsen erneut wegen des Nationalfeiertags (Goldene Woche) geschlossen.

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des "Tags des Sports", in Südkorea bleiben die Märkte wegen des "Tags des koreanischen Alphabets" geschlossen. In den USA findet wegen des "Columbus Day" kein Anleihehandel statt.

TAGESTHEMA I

Samsung Electronics hat im dritten Geschäftsquartal angesichts einer nachlassenden Konsumentennachfrage einen überraschend kräftigen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Speicherchip- und das Handygeschäft spürten die geringeren Verbaucherausgaben inmitten hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit. Obwohl der Umsatz noch leicht kletterte, sackte das operative Ergebnis um rund ein Drittel ab. Samsung sieht den Betriebsgewinn bei 10,8 Billionen Won (ca. 7,8 Milliarden Euro) nach 15,8 Billionen im Vorjahr. Analysten hatten laut Factset 11,9 Billionen vorhergesagt. Der Umsatz stieg um 2,7 Prozent auf 76 Billionen Won, Analysten hatten mit 78,2 Billionen mehr erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +275.000 gg Vm zuvor: +315.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3 gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,3 gg Vm/+5,2% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.746,75 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.507,25 -0,3% Nikkei-225 27.134,53 -0,6% Hang-Seng-Index 17.761,18 -1,4% Kospi 2.235,57 -0,1% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.762,80 -0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Nachdem an der Wall Street erneut falkenhafte und damit weitere deutliche Zinserhöhungen signalisierende Aussagen von US-Notenbankern für Verluste sorgten, geht es auch in Ostasien und in Sydney nach unten. Eine Ausnahme macht Seoul, wo der Kospi im Verlauf ins Plus gedreht hat. In Tokio belasten zusätzlich enttäuschend ausgefallene Ausgaben der privaten Haushalte. In Hongkong sprechen Marktteilnehmer von einer fortgesetzten Konsolidierung nach dem Kursfeuerwerk zur Wochenmitte. Zur allgemeinen Risikovermeidung trägt auch bei, dass am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten für September berichtet werden, die für die US-Notenbank als wichtiges Indiz zur Beurteilung der Konjunktur gelten und damit wichtiger Parameter für den weiteren Zinskurs. In Seoul steht das Indexschwergewicht Samsung Electronics im Fokus und trägt maßgeblich zur Erholung des Index bei. Nach einem schwachen Start hat der Kurs mittlerweile ins Plus gedreht und gewinnt 0,9 Prozent. Der Elektronikkonzern hat im dritten Geschäftsquartal einen überraschend kräftigen Gewinnrückgang verzeichnet, auch wenn der Umsatz laut Vorabzahlen zulegte. Anders bei Seven & I (-2,9%) in Tokio, wo offenbar Gewinne mitgenommen werden nach guten Nachrichten. Der Einzelhändler hat seinen Gewinnausblick für das Gesamtfiskaljahr angehoben.

US-NACHBÖRSE

AMD und Levi verloren 4,5 bzw 6,3 Prozent, nachdem sowohl der Chiphersteller wie auch der Jeanshersteller die Ausblicke gesenkt hatten. Der Kurs des AMD-Wettbewerbers Intel verlor im Sog 1,7, Nvidia 3,1 Prozent. Accolade lagen 0,5 Prozent höher. Der Hersteller von Computerspielen verringerte im zurückliegenden Quartal seinen Verlust und schnitt damit wie auch beim Umsatz besser ab, als Analysten geschätzt hatten. Twitter gingen knapp 2 Prozent niedriger um, nachdem im Rechtsstreit um die Übernahme des Onlinedienstes durch den US-Milliardär Elon Musk die zuständige Richterin ein Gerichtsverfahren vorerst ausgesetzt hat. Bis zum 28. Oktober haben die beteiligten Parteien nun Zeit, den Kauf abzuschließen. MSG Sports legten um 3,7 Prozent zu, nachdem das Unternehmen erstmals seit es im April 2020 unabhängig wurde, eine Sonderdividende und den Rückkauf eigener Aktien angekündigt hatte. Für CVS Health ging es um 4,7 Prozent südwärts. Der Krankenversicherer hatte mitgeteilt, dass sein größter Krankenversicherungsplan für Medicare-Empfänger von der Regierung eine niedrigere Leistungsbewertung erhalten habe.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.926,94 -1,1% -346,93 -17,6% S&P-500 3.744,52 -1,0% -38,76 -21,4% Nasdaq-Comp. 11.073,31 -0,7% -75,33 -29,2% Nasdaq-100 11.485,50 -0,8% -87,68 -29,6% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 939 Mio 920 Mio Gewinner 1.000 974 Verlierer 2.204 2.242 unverändert 152 130

Schwächer - Händler berichteten von wachsender Nervosität vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Hoffnung auf eine weniger restriktive geldpolitische Haltung der US-Notenbank wich der Erwartung, dass die Fed mit ihren aggressiven Zinserhöhungen fortfahren werde, befeuert von weiteren falkenhaften Aussagen verschiedener Fed-Vertreter und soliden Konjunkturdaten. Mit einem Plus von 0,5 Prozent reagierte die Aktie von Costco Wholesale auf die Mitteilung des Großhandelsunternehmens, dass der Umsatz im September 10,1 Prozent über Vorjahr lag. Jeweils nach Vorlage von Quartalszahlen lagen Resources Connection 9,9 Prozent im Minus, Richardson Electronics dagegen fast 25 Prozent im Plus. Peloton (+4%) streicht 500 Stellen, das entspricht 12 Prozent aller Arbeitskräfte. Bei Under Armour (-2,7%) wird David Baxter zukünftig das Amerika-Geschäft führen, weil Stephanie Pugliese das Amt aufgibt. Baxter ist seit 2020 bei Under Armour. Integer Holdings (-16,6%) litten unter einer Gewinnwarnung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 +8,7 4,13 349,1 5 Jahre 4,05 +8,3 3,97 279,5 7 Jahre 3,95 +7,6 3,87 251,0 10 Jahre 3,81 +5,9 3,75 230,4 30 Jahre 3,79 +3,2 3,76 188,9

Am Anleihemarkt setzte sich der Vortagestrend fort. Mit den wieder gestiegenen Erwartungen einer straffen Geldpolitik wurden Anleihen verkauft, die Renditen stiegen also.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 % YTD EUR/USD 0,9800 +0,1% 0,9795 0,9909 -13,8% EUR/JPY 142,10 -0,0% 142,11 143,23 +8,6% EUR/GBP 0,8770 +0,0% 0,8770 0,8748 +4,4% GBP/USD 1,1174 +0,1% 1,1168 1,1328 -17,4% USD/JPY 144,98 -0,1% 145,09 144,53 +26,0% USD/KRW 1.410,72 +0,2% 1.408,05 1.404,18 +18,7% USD/CNH 7,1004 +0,3% 7,0787 7,0445 +11,7% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8498 +0,7% AUD/USD 0,6415 +0,0% 0,6412 0,6515 -11,7% NZD/USD 0,5656 -0,1% 0,5663 0,5779 -17,2% Bitcoin BTC/USD 19.976,58 +0,3% 19.922,73 20.237,08 -56,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte in dem risikoscheuen Umfeld zu, nachdem er bereits am Vortag kräftig vorgerückt war. Auch die weiter gestiegenen Marktzinsen stützten. Der Dollar-Index gewann 0,9 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,28 88,45 -0,2% -0,17 +25,4% Brent/ICE 94,21 94,42 -0,2% -0,21 +28,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Ölpreis tendierte knapp 1Prozent fester in der Nähe eines Dreiwochenhochs. Er profitierte weiter von der deutlichen Fördermengenkürzung der Opec+, die am Mittwoch beschlossen worden war.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.713,13 1.711,20 +0,1% +1,93 -6,4% Silber (Spot) 20,81 20,68 +0,6% +0,13 -10,8% Platin (Spot) 927,45 925,65 +0,2% +1,80 -4,4% Kupfer-Future 3,43 3,46 -0,9% -0,03 -22,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CHINA - Währungspolitik

Die chinesichen Währungsresevren sind im September auf 3,029 (August: 3,055) Billionen US-Dollar gesunken.

GELDPOLITIK USA

Fed-Gouverneur Christopher Waller geht davon aus, dass ein weiterer großer Zinsschritt in den USA notwendig ist. Man sollte nicht davon ausgehen, dass die Arbeitsmarkt- oder Inflationsdaten für September im Laufe dieses Monats die Meinung der Fed-Vertreter über die Notwendigkeit einer weiteren großen Zinserhöhung im November ändern würden, so Waller. Er wies darauf hin, dass die jüngsten Projektionen der Fed zur Geldpolitik darauf hindeuteten, dass es bei der internen Debatte auf der Novembersitzung entweder um eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte oder eine Verlangsamung auf 50 Basispunkte gehen werde.

Derweil sagte Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die hohe Inflation erweise sich als hartnäckiger als erwartet und sei ein starkes Argument für die US-Notenbank, die Zinssätze anzuheben und dann auf einem Niveau zu halten, das die Wirtschaftstätigkeit bremse.

JAPAN

