Das Going Private des Westschweizer Verpackungsmaschinen-Herstellers rückt einen weiteren Schritt näher.Mex - Das Going Private des Westschweizer Verpackungsmaschinen-Herstellers Bobst rückt einen weiteren Schritt näher. Nach Ablauf der Angebotsfrist hält die JBF Finance SA gemäss dem nun definitiven Zwischenergebnis 63,66 Prozent der Aktien und der Stimmrechte von Bobst, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bereits am Dienstag teilte Bobst im Rahmen des provisorischen Zwischenergebnisses mit...

